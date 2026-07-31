Rally de Finlandia: Sébastien Ogier lidera tras una lluvia torrencial que alteró el orden

El piloto de Toyota Sébastien Ogier dominó la intensa lluvia para liderar el Rally de Finlandia, mientras que el clima cambiante alteró el orden al final de un viernes lleno de acontecimientos.

El vigente campeón del mundo, acompañado por el copiloto sustituto Julien Ingrassia, salió de las traicioneras condiciones con una ventaja de 16,3 segundos sobre el líder del campeonato, Elfyn Evans.

"Ha sido un muy buen día", dijo Ogier. "Esta tarde fue muy complicada y probablemente no fue muy agradable para nadie, pero es bueno que hayamos logrado salir adelante".

En su primera participación juntos desde 2021, Ogier e Ingrassia recuperaron rápidamente su ritmo. Ganaron tres de las cuatro especiales de tierra de la mañana, disputadas en condiciones secas, para construir una ventaja de 5,3 segundos sobre el piloto de Hyundai Adrien Fourmaux.

Los equipos esperaban que llegara la lluvia, pero nadie podía predecir la intensidad de los chaparrones, más propios del Rally Safari de Kenia que del Rally de Finlandia.

Ogier amplió su ventaja en una décima en la sexta especial, Laukaa 2, mientras su compañero de Toyota Sami Pajari se colocaba 0,3 segundos por delante de Fourmaux en la segunda posición.

En la siguiente especial se abrió el cielo, pero fueron los pilotos que salían al frente del orden quienes se encontraron con las mejores condiciones. Desafortunadamente para Fourmaux, el piloto de Hyundai se encontró con la lluvia en su peor momento y perdió 1m29,8s, lo que lo sacó de la lucha por el podio.

Ogier completó la especial apenas 4,4 segundos más lento que Evans, ganador del tramo, aunque su ventaja sobre Pajari se redujo a 3,3 segundos. La victoria de etapa catapultó a Evans del quinto al tercer puesto de la clasificación general.

La lluvia continuó mientras los pilotos se dirigían a la octava especial, pero fue allí donde la ventaja de Ogier aumentó hasta los 26,1 segundos, cuando su rival más cercano, Pajari, tuvo problemas con las condiciones y perdió 34,1 segundos, lo que permitió a Evans subir al segundo lugar.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Shell Mobis World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1 Foto de: Federico Manoni / NurPhoto vía Getty Images

Ogier optó por un enfoque conservador en las dos últimas especiales del día y no tuvo inconvenientes en ceder tiempo ante Evans, quien redujo la diferencia a 16,3 segundos cuando los pilotos llegaron al parque de asistencia.

"La mañana no estuvo mal de nuestro lado, pero la tarde fue un poco una lotería", dijo Evans. "En la segunda especial del bucle tuvimos mejores condiciones, pero probablemente sufrimos las peores en la siguiente. Estoy contento de haber podido superarlo".

El ganador del Rally de Estonia, Pajari, mantuvo la tercera posición (+26,7s), pero tuvo que mirar por encima del hombro, ya que solo tenía 14,6 segundos de margen sobre Oliver Solberg.

"Perdimos la oportunidad de luchar por la victoria en esa especial", dijo Pajari. "El ventilador no estaba funcionando y no nos dimos cuenta, así que teníamos el parabrisas completamente empañado. Es una pena enorme, pero seguimos luchando por el podio".

Solberg tuvo problemas de velocidad por la mañana, pero por la tarde mostró una clara mejoría. Un segundo mejor tiempo en la sexta especial redujo a 9,6 segundos la diferencia con el líder. Sin embargo, el sueco estuvo entre los pilotos que sufrieron las peores condiciones de lluvia en la séptima especial y perdió casi un minuto. Las condiciones fueron tan extremas que el agua entró en el auto por la toma de aire. Solberg ganó la octava especial con un tiempo espectacular antes de terminar el día claramente metido en la lucha por el podio, a 41,3 segundos del líder.

Martins Sesks, de M-Sport-Ford, fue uno de los pilotos que avanzó posiciones durante la tarde, ya que el letón pasó del séptimo al quinto puesto, con 19,1 segundos de ventaja sobre el desafortunado Fourmaux.

Joshua McErlean, Eoin Treacy, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Foto: M-Sport

"La tarde no fue fácil, eso está claro. Pasamos del segundo al sexto puesto en una especial. Es muy malo, pero la lluvia fue increíble y no podía ver 20 metros por delante del auto. Necesitaba un barco, no un auto. Lo intenté al máximo, pero el tiempo se fue y es imposible recuperarlo", dijo Fourmaux.

Josh McErlean terminó el día en la séptima posición, 1,7 segundos por delante del Toyota de Takamoto Katsuta, quien tuvo un día complicado. Katsuta sufrió problemas de subviraje y sobreviraje por la mañana, antes de que el parabrisas empañado en la octava especial, disputada bajo la lluvia, le costara más de dos minutos.

El viernes tuvo dos abandonos en la categoría Rally1. El piloto de M-Sport Jon Armstrong golpeó un objeto con la parte trasera derecha de su Ford Puma Rally1 y salió despedido hacia una zanja en la tercera especial. El norirlandés se reincorporará al rally el sábado.

El piloto de Hyundai Esapekka Lappi perdió la parte trasera del auto en la cuarta especial y terminó en una zanja, lo que provocó que su i20 N Rally1 volcara. Si bien el ganador del Rally de Finlandia de 2017, Lappi, y su copiloto Enni Mälkönen salieron ilesos, los daños en la jaula de seguridad del auto fueron demasiado graves como para repararlos.