Rally Safari del WRC: Rovanpera quita ventaja a Ogier

El ocho veces campeón del mundo superó las difíciles condiciones de agua y barro para liderar la prueba, aunque su ventaja sobre el líder del campeonato y vigente campeón del mundo, Kalle Rovanperä, se redujo en 0,7s hasta los 22,1s. Esapekka Lappi se situó en las posiciones de podio a 1:18.4s de distancia, mientras que Elfyn Evans cayó a la cuarta plaza tras ceder terreno en un charco de de agua.

Takamoto Katsuta llegó al mediodía en quinto lugar (+2m13.6s), por delante de Dani Sordo,(+2m39.6s), y la dupla de M-Sport, Ott Tanak (+4m21.1s) y Pierre-Louis Loubet (11.014s).

Las lluvias de la noche generaron unas condiciones embarradas y resbaladizas que aumentaron la dificultad para los pilotos, que calificaron las etapas del sábado como las más duras del rally. Eso no detuvo al líder de la prueba, Sébastien Ogier, aunque fue un tramo accidentado.

Un pinchazo a cuatro kilómetros del final amenazó con tirar por la borda todo, pero aun así marcó un tiempo 7,6s más rápido que su rival más cercano, Rovanpera, que intentó dominar su GR Yaris. El tercer clasificado, Evans, sufrió un nuevo incidente con su coche tras pasar bruscamente en un charco, algo que recordó a los sufridos por el piloto de Toyota en Cerdeña.

El galés consiguió llegar al final de la etapa, pero perdió 45s y cayó al cuarto puesto de la general: "Fui muy lento e intenté levantar la parte delantera... no sé".

Thierry Neuville se reincorporó a la acción tras su abandono del viernes por una rotura de suspensión, pero el belga no estaba contento con su i20 N: "No sé si es el coche o la carretera, pero algo va mal. Es muy difícil ver la carretera, me ha costado mucho".

Las condiciones fueron todavía más difíciles en la novena etapa de Elementeita, con un recorrido de 15,08 kilómetros. Sin embargo, Rovanpera fue capaz de adjudicarse el segundo mejor tiempo del rally, a 0,6s de Ogier, que se erigió como el principal favorito: "Ha vuelto a ser un auténtico desafío. Bastante duro en algunos sitios y también he cometido un error, pero todo bien".

Evans fue el tercero más rápido, 0.2s por detrás de Lappi, mientras el galés iniciaba su recuperación. Rovanpera terminó la mañana con un impresionante recorrido por la increíblemente húmeda y embarrada etapa del Guerrero Durmiente, considerada la prueba clave del rally. El finlandés logró sortear con éxito todos los peligros para marcar un crono 3,5s más rápido que Lappi, que sufrió por un pinchazo lento.

"Creo que podríamos apretar un poco más, pero seguro que Seb [Ogier] está apretando mucho por esta victoria", dijo Rovanpera. "En nuestro caso tenemos que pensar también en el campeonato, porque los pilotos del campeonato están mucho más atrás y los buenos puntos están por llegar".

Lappi añadió: "Vaya, nunca había vivido algo así. Cuando ves los charcos y el barro, frenas y luego ya ves si sobrevives".

Evans tuvo aún más problemas, ya que un pinchazo en la rueda delantera izquierda le hizo perder 22,2s, lo que le dejó en las garras de Katsuta, quinto. Tanak también perdió la friolera de 43,7s en la especial después de sufrir por la visibilidad tras quedarse sin líquido limpiaparabrisas: "Sin duda, es todo un reto pasar por aquí. Había tanto barro que me quedé sin líquido limpiaparabrisas, así que no tuve visibilidad en los últimos 20 km. Es lo que debería ser un Safari".

Clasificación del Rally Safari 2023 del WRC tras las etapas del sábado por la mañana

