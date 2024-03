WRC Safari: Rovanpera lidera a Neuville

Kalle Rovanpera, de Toyota, fue uno de los pocos afortunados que disfrutó de una mañana 'limpia' a lo largo de la agotadora etapa a primera hora del sábado, llena de incidentes, algo que obviamente aprovechó abrir una ventaja de 1:27.9s sobre Thierry Neuville, de Hyundai, que saltó del cuarto al segundo puesto de la general.

Elfyn Evans y Takamoto Katsuta perdieron tiempo por dos dobles pinchazos. El japonés acabó la mañana en tercera posición, el mismo puesto en el que empezó, aunque a 2:22.9s del liderato. Evans cayó de la segunda a la quinta plaza [+3:43.8s] tras sus problemas con los neumáticos.

Adrien Fourmaux, de M-Sport, subió a la cuarta posición [+2:50.6s] con el líder de la categoría WRC2, Gus Greensmith, pese a estar enfermo, en sexto puesto [+11:47.3s] después de que Gregoire Munster tuviese que retirarse con la suspensión rota.

El sábado empezó con una especial cargada de dramatismo en Soysambu [29,32 km]. La lluvia que cayó durante la noche amenazó con humedecer el asfalto, aunque la primera etapa fue casi toda en seco.

La acción comenzó antes de que los equipos llegaran a la prueba, ya que Ott Tanak, que regresaba tras su accidente del viernes en la sexta etapa, tuvo problemas con su Hyundai i20 N en el tramo de carretera.

"Teníamos un tramo de carretera muy transitado, con mucho trabajo, y el pasador del capó fue nuestro error, nos dimos cuenta de que no encajaba correctamente", dijo Tanak.

Tanak no fue el único piloto que tuvo problemas, ya que Evans, segundo clasificado, sufrió un pinchazo en la rueda trasera izquierda que le costó un puesto en las posiciones de podio. El cambio de ruedas, realizado a los 12,7 km de la etapa, le costó al galés 1:50, por lo que bajó del segundo al quinto puesto.

Munster se unió a la lista de los que sufrieron problemas cuando el piloto de M-Sport sufrió la rotura en la suspensión trasera de su Ford Puma. Munster y su copiloto Louis Louka intentaron repararlo al llegar al final de la etapa, pero se vieron obligados a abandonar.

La racha de seis victorias de etapa consecutivas de Rovanpera llegó a su fin en esta etapa, ya que el líder del rally apostó por un enfoque más prudente para mantener el liderato sin ninguna sorpresa. El finlandés, lastrado por el polvo que había levantado Evans, cedió 5,2s.

La etapa fue ganada por Katsuta a pesar de que el japonés tuvo problemas con el polvo que le entraba en los ojos. Fue 0,2s más rápido que Lappi, que se regresó tras el fallo de su caja de cambios el viernes.

"Tengo un gran problema con mis ojos, realmente odio esta arena. No puedo abrirlos. Es un rally a ciegas, por lo que no es fácil", dijo Katsuta.

Sin embargo, la mañana de Lappi se vio perjudicada por la llanta del neumático delantero izquierdo que se salió hacia el final de la etapa.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Después de heredar la tercera posición tras el pinchazo de Evans, Neuville se propuso alcanzar al segundo clasificado, Katsuta, en la novena etapa [Elmenteita, 15,08 km].

El belga consiguió su segunda victoria de etapa y se acercó a 4.8s de Katsuta. Sin embargo, Neuville no se alegró de ver que la carretera había cambiado en algunos puntos respecto al reconocimiento.

"Ha sido una buena carrera, pero nos habían dicho que la carretera no se modificaría después del reconocimiento, pero nos llevamos un gran susto, pusieron grandes piedras en medio de la carretera".

Neuville se llevó la victoria de etapa por 5,2s sobre Lappi, que también se mostró descontento con los organizadores del rally.

"Los organizadores no están haciendo un buen trabajo. Nos prometieron que nada cambiaría, pero cambiaron los cortes después del reconocimiento, lo que es una auténtica mierda", dijo Lappi.

Rovanpera mantuvo su cautela y marcó el tercer mejor tiempo por delante de Katsuta y Fourmaux. Tanak fue el sexto más rápido a pesar de completar la etapa sin un intercomunicador. Fue 1,2s más rápido que Evans, que optó por "ir a lo seguro".

Los pilotos temían la última etapa del bucle [Sleeping Warrior, 36,06 km] y sus temores se hicieron realidad. La prueba presentaba secciones de barro resbaladizo, agua estancada y rocas que destrozaban los neumáticos.

Las secciones rocosas pasaron factura a los pilotos, ya que Katsuta, Evans y Lappi sufrieron pinchazos. Lappi fue el primero en sufrir un fallo en el neumático trasero derecho al final de una accidentada carrera en la que tuvo que esquivar a una cebra que se cruzó en la salida.

Katsuta golpeó una gran roca que le costó 1:24.6s después de sufrir un pinchazo en la delantera derecha y otro trasero, pero de alguna manera se las arregló para mantener la tercera posición de la general.

Su compañero de equipo Evans sufrió el segundo pinchazo [trasero derecho] del bucle que le hizo perder 51.9s. El galés tuvo que sustituir su neumático en la octava etapa para completar los 45 km de vuelta al servicio.

Mientras sus compañeros de equipo tenían problemas, Rovanpera se las arregló para escapar de todo el caos y ganar la etapa con 24,8s de ventaja sobre Neuville, que se quedó sin potencia híbrida al principio de la etapa. Neuville, que subió al segundo puesto de la general, también dijo que algo se rompió en su coche hacia el final de la etapa.

"Son situaciones como esa en las que puedes ganar tiempo simplemente conduciendo limpio. Una etapa increíblemente complicada. Creo que he cuidado los neumáticos y no he forzado cuando he podido", dijo Rovanpera.

Los pilotos repetirán esta tarde una segunda pasada por las mismas etapas.