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Rally US revela más detalles antes del regreso del WRC en 2027

Estados Unidos regresará al WRC el próximo año y comienza a mostrar lo que ofrecerá.

Tom Howard

Publicado: 28 oct 2026, 1:04

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Downtown Knoxville Cityscape

Foto de: WRC

Knoxville ha sido anunciada como la ciudad anfitriona del esperado regreso del Campeonato Mundial de Rally a Estados Unidos el próximo año.

A principios de este mes, el WRC publicó su calendario ampliado de 15 rondas para 2027, que incluye un viaje a América por primera vez desde el Olympus Rally en 1988.

Será la 11.ª ronda, del 26 al 29 de agosto, y los organizadores han confirmado ahora que el rally de tierra tendrá su sede en Knoxville, Tennessee.

El parque de asistencia (WRC Arena), la base de los equipos y el festival para aficionados se celebrarán en el World’s Fair Park and Convention Centre de la ciudad.

La salida ceremonial se celebrará en Lower Broadway de Nashville, que ha acogido algunos de los mayores eventos y artistas del país.

Los organizadores del Rally US también han prometido entretenimiento sin parar dentro y fuera de los tramos, con música en directo y una gran cantidad de activaciones para los aficionados.

El rally atravesará 15 condados de Tennessee y Kentucky, con tramos que discurren por los Montes Apalaches hasta la meseta de Cumberland.

Olympus Rally, 1988

Se espera que las rápidas carreteras de tierra de la región, las secciones técnicas de bosque y los espectaculares cambios de elevación supongan un nuevo desafío para los equipos del WRC.

“Tennessee está en el negocio de la hospitalidad y el entretenimiento, y nadie lo hace mejor”, dijo el presidente de US Rally, Matt Crews.

“Cuando la FIA y WRC Promoter volvieron a incluir a América en el calendario, nos propusimos ofrecer mucho más que una carrera: una experiencia de evento, desde Broadway hasta los Montes Apalaches, que rivalice con cualquier festival del mundo y sitúe a nuestro estado en un escenario global como ningún otro”.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, añadió: “Estoy emocionado de dar la bienvenida de nuevo al Campeonato Mundial de Rally de la FIA a Estados Unidos por primera vez en casi 40 años, y aún más emocionado de que Tennessee acoja este regreso histórico en 2027”.

El WRC lleva tiempo considerando a Estados Unidos como un mercado clave para hacer crecer la serie, y el evento se cita como la razón de la ampliación del campeonato a 15 rondas el próximo año.

“Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo una prioridad para el WRC”, dijo Eric Boullier, CEO de WRC Promoter

“Knoxville y las carreteras de Tennessee y Kentucky nos ofrecen un escenario espectacular y desafiante, y un hogar apasionado para nuestros equipos, fabricantes y aficionados mientras comenzamos este nuevo capítulo en América”.

FIA President Mohammed Ben Sulayem

Photo by: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, añadió: “Estados Unidos representa una de las oportunidades de crecimiento más importantes para el Campeonato Mundial de Rally de la FIA.

“Es una nación en la que el automovilismo forma parte del ADN cultural, con campeonatos nacionales de primer nivel y un apetito en rápido crecimiento por la competición global.

“Estoy profundamente comprometido con reforzar la presencia de la FIA en EE. UU. y garantizar que los rallies se conviertan en un pilar definitorio de ese futuro.

“Expandir el FIA WRC a Norteamérica no solo aumenta el alcance global del campeonato, sino que conecta los rallies con una base de aficionados conocedora, apasionada y en expansión en un mercado donde la participación y el compromiso siguen acelerándose y creciendo”.

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