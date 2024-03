WRC Safari: Rovanpera lidera tras los problemas de Neuville

El bicampeón del mundo, que participaba por segunda vez en la temporada, consiguió domar un GR Yaris que no parecía ir tan bien como sus rivales para abrir una ventaja de más de quince segundos sobre Esapekka Lappi. Por su parte, Ott Tanak llegó al mediodía en tercera posición [+16,8s] por delante de la dupla de Toyota formada por Takamoto Katsuta [+41,3s] y Elfyn Evans [+43,1s], con Thierry Neuville en el sexto puesto [+48,0s] después de su drama con los neumáticos.

Los ocho primeros estuvieron completados por Adrien Fourmaux [+1:14,6s] y Gregoire Munster [+2:23,8s.]. Las calurosas y secas condiciones dieron la bienvenida a los pilotos en las etapas del viernes y, aunque el tiempo era estable, la mayoría de las tripulaciones de Rally1 sufrieron para encontrar el equilibrio en sus coches.

No te pierdas el resto del Rally Safari 2024 del WRC en Kenia: WRC Presidente de Kenia aboga por alargar el Rally Safari WRC

Kalle Rovanpera se encontraba entre los que no estaban especialmente contentos con su vehículo, pero el finlandés pudo ganar la segunda etapa a pesar de sufrir el desprendimiento de la llanta del neumático trasero izquierdo al final de la misma. El vigente campeón del mundo logró ser nueve décimas más veloz que Esapekka Lappi: "No quiero decir malas palabras, pero ha sido horrible. El coche subvira tanto que no entiendo cómo podemos sacar algo de tiempo en esta etapa, tenemos que mejorar".

Su compatriota también sufrió el subviraje en su i20 N, y se unió a sus compañeros de equipo, Ott Tanak y Thierry Neuville, que tampoco estaban muy contentos con el manejo de sus coches, como demostró el estonio con sus declaraciones: "El agarre es bajo, de alguna manera estoy sufriendo. Es muy difícil en este momento, el coche no funciona en absoluto".

El líder de la prueba, el belga, dijo que la etapa era un "recordatorio de lo dura" que será la cita africana, ya que perdió casi tres segundos. Su rival en la lucha por el título, Elfyn Evans, se encontró en una situación mucho peor, con problemas de equilibrio, y se quedó a casi doce segundos, pero por un lento pinchazo.

Adrien Fourmaux fue el séptimo más rápido en el primero de los Ford Puma de M-Sport, por delante de su compañero, Gregoire Munster. La naturaleza del Rally Safari se dejó sentir en la tercera etapa, con el líder del campeonato, que golpeó unas piedras sueltas en el arcén, lo que le provocó un pinchazo en la parte trasera derecha.

Thierry Neuville perdió casi veinte segundo y cayó al quinto puesto de la general, pero le fue mucho mejor que a Oliver Solberg, que se vio obligado a cambiar una rueda a los pocos kilómetros de la prueba y perdió tres minutos y medios. Kalle Rovanpera se adjudicó la especial a pesar de que el finlandés afirmó que la puesta a punto de su vehículo no era la ideal.

Ott Tanak fue el tercero más rápido, por delante de Takamoto Katsuta y Elfyn Evans, este último todavía con problemas con el equilibrio de su GR Yaris. La etapa de Kedong, que este año se corrió en sentido inverso, también fue muy dura, y fue ahí donde el vigente campeón ofreció una actuación que dejó atónitos a sus rivales.

Kalle Rovanpera marcó un tiempo once segundos más rápido que su rival más cercano, Ott Tanak, lo que le hizo aumentar la brecha con Esapekka Lappi hasta los quince segundos: "Esta etapa ha sido muy bonita todos los años. Seguro que quiero comprometerme e incluso con las nuevas notas".

El de Hyundai fue un segundo y medio más lento que su compañero de equipo, el estonio, pero hubo más problemas para el i20 N del belga. Los efectos del impacto y el consiguiente pinchazo en la especial anterior inutilizaron su unidad híbrida, y la goma también arrancó un trozo de carrocería de la parte trasera derecha, por lo que el polvo se coló en el coche, lo suficiente para que Thierry Neuville y su copiloto, Martijn Wydaeghe, tuvieran que ponerse gafas protectoras.

El líder el mundial cedió casi medio minuto, con lo que cayó a la sexta posición de la general, cinco segundo por detrás de Elfyn Evans, mientras que Adrien Fourmaux y Greogoire Munster completaron los ocho primeros, siendo mucho más prudentes para evitar los numerosos peligros y situarse en séptima y octava posición. Un Gus Greensmith bajo de moral salió del bucle con una considerable ventaja de casi dos minutos y medios en WRC2 después de que su principal rival, Oliver Solberg, sufriera un segundo pinchazo en la cuarta etapa.

"¿Qué demonios puedes hacer? Presiones muy altas. Te lo tomas con calma en el tramo rocoso y aún así pinchas despacio", dijo un frustrado noruego, que cayó hasta la sexta posición de la categoría. "Sin neumáticos WRC no es divertido, a partir de ahora, a fondo".

Los equipos deberán realizar una segunda pasada por el bucle durante la tarde del viernes.