WRC Rally Safari: Rovanpera presiona a Ogier antes del final

El dúo Toyota continuó con su apasionante mano a mano en la mañana del domingo, con el líder del campeonato, Kalle Rovanperä, presionando a Sébastien Ogier, para reducir la diferencia entre ellos a solo 13,6 segundos a falta de tres etapas.

Elfyn Evans parece el gran favorito para completar el podio a pesar de un pequeño susto. El galés llegó a la meta a 2m49.5s del líder y 35.7s por delante de su compañero Takamoto Katsuta.

Dani Sordo completó el bucle como primer piloto de Hyundai en la quinta posición (+451.0s), por delante del dúo de M-Sport formado por Ott Tanak (+856.8s) y Pierre-Louis Loubet (+15m09.5s). El top 10 lo completaron el líder del WRC2, Kajetan Kajetanowicz (+23m49.0s), el piloto de Hyundai Thierry Neuville, (+24m35.4s) y Oliver Solberg (+25m57.5s).

Rovanpera dijo el sábado que su principal objetivo para este fin de semana era conseguir puntos para su candidatura al campeonato más que pensar en la victoria.

Sin embargo, el domingo por la mañana, el finlandés hizo un gran esfuerzo en la primera etapa, disputada en seco, y redujo la ventaja de Ogier hasta los 8,6s.

Rovanpera acabó la etapa más dura del Rally Safari de Kenia con un tiempo impresionante que fue 8,1s más rápido que el de Ogier, lo que sorprendió al francés.

"Para alguien que se está jugando el campeonato, ha sido una buena etapa", dijo Ogier al referirse al ritmo de Rovanpera. "Hay rocas enormes por todas partes en la carretera y casi tuve que parar porque había una roca enorme en la trazada. No hay de qué preocuparse".

Katsuta fue el tercero más rápido por delante de Tanak, de M-Sport, que bromeó diciendo que tenía un "gran dolor de cabeza" debido a la dureza de dicha especial.

El esfuerzo de Katsuta permitió al piloto japonés acercarse a 11.4s del tercer clasificado, Evans, que hizo un trompo y dañó el alerón trasero de su GR Yaris.

En el equipo Hyundai hubo más problemas, ya que Lappi, que ayer se retiró tercero debido a un fallo en el eje de la hélice, sufrió la cuarta avería del fin de semana. El finlandés se las arregló para sobrevivir a la etapa, pero sólo con dos ruedas motrices.

La dramática pelea por la primera plaza continuó en la 15ª etapa, en la que Ogier protagonizó una reacción heroica a pesar de los daños sufridos en la parte trasera de su coche debido a un derrape en la arena profunda de una curva a derechas que le arrancó todo el alerón y el portón trasero. A pesar de esos daños, se impuso a Rovanpera por 8,6s, ampliando su ventaja a 17,2s.

"He chocado con un árbol y estoy muy sorprendido, la verdad. No me lo esperaba", dijo Ogier.

Tanak fue el mejor del resto, marcando el tercer mejor tiempo, mientras que Evans aumentó su diferencia sobre Katsuta en la lucha por el tercer escalón del podio.

El Hyundai de Lappi, herido, pudo llegar a la meta, pero su falta de ritmo le obligó a detenerse para dejar pasar a su compañero Neuville.

La última etapa del bucle, que fue la primera pasada a lo que será el Power Stage final del Rally Safari de Kenia, fue ganada por Tanak, que aventajó a Neuville en 0,6s.

Rovanpera ha conseguido meter más presión sobre Ogier, que se ha quedado sin alerón, sacándole 3.6s, pero el finlandés no estaba contento con la puesta a punto de su GR Yaris.

"No me siento bien en el coche, estoy luchando demasiado todo el tiempo. Especialmente aquí no funciona, estoy sobrevirando demasiado", dijo Rovanpera.

Sordo sufrió con su Hyundai durante la última etapa tras perder la dirección asistida de su i20 N, mientras que Lappi también tuvo que sobrevivir a sus problemas.

La acción se volverá a reanudar este mediodía.