Ogier lidera el 1-2 de Toyota a un día de concluir el Rally de Cerdeña

El actual campeón del mundo ganó tres de las cuatro etapas de la tarde y ahora cuenta con una cómoda ventaja de 38.9 segundos después de que su rival más cercano, Dani Sordo, sufriera un considerable accidente en la etapa 15, poniendo fin a sus esperanzas de victoria.

Sordo chocó contra una alcantarilla a la salida de una curva y arrancó la rueda trasera derecha del Hyundai i20 antes de que el coche rodara. El español y su copiloto Borja Rozada, que estaban en una reñida batalla por el segundo puesto con Evans, salieron ilesos del incidente.

Esto ha sido un nuevo golpe para Hyundai después de que Ott Tanak se retirara con una cómoda ventaja de 40 segundos tras chocar con una roca en la etapa 12 de esta mañana.

El drama de Sordo, dos veces ganador de Cerdeña, ascendió a Evans, que ganó la etapa 16, a la segunda posición de la general. El único Hyundai restante es el de Thierry Neuville, quien se ha colocado tercero, a 1m06s, pero por delante del Toyota de Takamoto Katsuta, cuarto.

"La diferencia es bastante grande, y lo he intentado en algunas etapas, pero no tengo la velocidad necesaria. Hemos probado algunos reglajes, hemos cambiado los amortiguadores, pero no conseguimos que funcione del todo", dijo Neuville al final del día.

"Me cuesta mucho encontrar el rendimiento que necesitamos, a pesar de que a veces tengo la sensación de estar al límite. No puedo hacer mucho más".

Después de la jornada del sábado sólo quedan cuatro coches de la categoría principal del WRC en la búsqueda por la victoria, ya que las duras y desafiantes carreteras de Cerdeña siguieron haciendo mella en sus competidores.

El impresionante piloto líder del WRC2, Jari Huttunen (Hyundai), es quinto por delante del competidor de Citroën WRC2, Mads Ostberg.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: McKlein / Motorsport Images

Las tripulaciones comenzaron la tarde con un complicado recorrido de 14.7 km a través de las resbaladizas y estrechas pistas de grava de la etapa Bortigiadas - Viddalba. Las condiciones eran mucho más calurosas y secas que por la mañana.

Ogier, equipado con neumáticos duros, consiguió su tercera victoria de etapa y amplió su ventaja sobre Sordo, que se quedó a 3.8 segundos.

Sordo fue más rápido que Evans conservando su segunda posición en la general, mientras que Neuville perdió 4.5 segundos.

Kalle Rovanpera, que era segundo en la etapa, se mostró sorprendido por las condiciones resbaladizas y admitió que fue un tramo de medio.

"Fue realmente aterrador. Ha sido una de las etapas más resbaladizas que he disputado en mi historia. Ha sido una locura, iba muy despacio, pero aun así estaba muy resbaladizo", dijo Rovanpera.

Ogier continuó con su impulso en la 14ª etapa en lo que resultó ser una prueba muy reñida en carreteras estrechas, rápidas y onduladas.

El francés se adjudicó una nueva victoria de etapa, pero sólo fue 18s más rápido que Neuville, que sacó ocho décimas de segundo a Evans. Sordo perdió otros 3.3s con el líder del rally dejando al piloto de Hyundai en las garras de Evans.

Katsuta impresionó con el quinto mejor tiempo, a sólo 7.2 segundos de la cabeza.

La situación del rally cambió a favor de Toyota en la 15ª etapa, después de que Sordo sufriera un vuelco. El español consiguió volver a poner el coche sobre sus ruedas con la ayuda de los espectadores para apartar el vehículo de la carretera.

Ogier aprovechó al máximo para registrar su quinta victoria de etapa del evento, superando a Evans por 0.7s mientras Neuville se colocaba tercero, cediendo 8.8s.

Evans impidió que Ogier se llevara el botín completo de la tarde en la etapa 16, la última prueba del día, terminando 1.5s por delante del actual campeón, con Neuville tercero.

"Creo que ha sido un fin de semana perfecto para nosotros hasta ahora. Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, y tenemos que terminar el trabajo mañana", dijo Ogier.

El rally continúa mañana con cuatro etapas más, incluida la Power Stage.

GALERÍA: las imágenes del Rally de Cerdeña 2021

