Ogier logra su noveno título del WRC en Arabia Saudita e iguala a Loeb

Ogier y su copiloto Vincent Landais sellaron el título al finalizar terceros, a 1m03.3s del campeón saliente Thierry Neuville y Martijn Wydaeghe y del compañero de equipo en Hyundai Adrien Fourmaux, en uno de los finales de temporada más dramáticos en la historia del WRC.

Evans llegó al final de la temporada con una estrecha ventaja de tres puntos sobre Ogier, con Kalle Rovanpera, que disputaba su última ronda del WRC antes de pasar a las carreras de circuito el próximo año, con una mínima posibilidad de robar el título a 24 puntos. Ogier conquistó el título por cuatro puntos, igualando los nueve de Sebastien Loeb, pese a haberse ausentado en tres rallies.

"Qué temporada, eso seguro. Qué pelea con Elfyn y Scott Martin. Solo hay grandes campeones cuando tenés grandes rivales. Nos empujaron al límite hasta la última especial del año", dijo Ogier.

La naturaleza impredecible de las condiciones en el inaugural Rally de Arabia Saudita convertiría la ronda final en una lotería. La mezcla de tramos desérticos arenosos y caminos extremadamente rocosos generó un efecto de limpieza de carretera mucho más exagerado que afectó especialmente a los contendientes al título y provocó múltiples pinchazos, ya que toda la categoría Rally1 sufrió al menos un pinchazo o una delaminación.

Ogier fue el que mejor se desenvolvió entre los aspirantes al título el jueves, ubicándose séptimo por delante de Rovanpera, que perdió tiempo por un pinchazo en el tramo cuatro. Evans afrontó lo peor de la limpieza de carretera, que curiosamente no mejoró demasiado en la segunda pasada por los tramos. El galés cedió 12.8s ante Ogier tras ser demasiado cauto en el tramo dos y perder un cruce en el tramo cuatro, antes de terminar el día en noveno lugar.

Evans siguió teniendo dificultades para encontrar ritmo el viernes, antes de que su intento por el título sufriera otro golpe cuando se vio obligado a detenerse para cambiar una rueda en el tramo 11, lo que le costó más de dos minutos y lo relegó al décimo puesto. Rovanpera también perdió tiempo por un pinchazo en la prueba, aunque logró evitar detenerse para cambiar la rueda.

Sébastien Ogier y Vincent Landais firmaron una actuación perfecta. Foto de: TOYOTA GAZOO Racing

La lucha por el título dio otro giro por la tarde, cuando Sami Pajari, de Toyota, y Ott Tanak, de Hyundai, que habían estado firmemente en la lucha por la victoria durante todo el rally, sufrieron pinchazos en el tramo 13. Ambos estaban igualados en el tercer puesto, 6.3s detrás del líder Adrien Fourmaux y del impresionante Martins Sesks, en su regreso a M-Sport-Ford. Tanak sufriría tres fallos de neumáticos más y finalmente abandonó ese día para reengancharse el sábado.

Esto promovió a Ogier al sexto puesto, pese a ser uno de los seis equipos que sufrieron un pinchazo en la prueba del viernes en Wadi Almatwi [tramo 14], que dio vuelta el rally por completo. Rovanpera ganó ese tramo para subir al quinto puesto general, mientras que Evans terminó el día en octavo.

En la parte delantera, la lucha por la victoria fue un auténtico drama. Sesks sorprendió al pelotón en su regreso al WRC ganando dos de los tres tramos del jueves y estuvo a punto de conseguir un pleno de no haber perdido el mismo cruce que también perjudicó a Evans en el tramo cuatro.

Sesks perdió el liderato ante Pajari tras un pinchazo en la rueda trasera derecha en el tramo seis, mientras que una delaminación de neumático para Pajari permitió que Fourmaux tomara una ventaja de 6.0s sobre él. Sesks estaba a apenas 0.9s más atrás, pero por delante de Tanak [+13.7s], disputando su última ronda del WRC antes de un año sabático, y de Neuville [+14.9s], que sufrió un pinchazo lento en el tramo tres.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Fourmaux extendió la ventaja a 7.8s el viernes por la mañana antes de que un brazo de suspensión trasera dañado redujera su ventaja a 2.9s frente al rápido Sesks. Distraído por el polvo del recuperado Pajari tras su pinchazo en el tramo 13, Fourmaux calculó mal un cruce y cedió el liderato a Sesks. Ambos sufrieron pinchazos en el tramo 14, con Sesks perdiendo más tiempo que Fourmaux, lo que dio a este último una ventaja de 2.4s. Sin embargo, esta duró poco, ya que Fourmaux recibió una penalización de un minuto por entrar al último control horario un minuto antes, lo que lo relegó al cuarto puesto detrás de Sesks, Neuville y Takamoto Katsuta, de Toyota.

Esto significó que Sesks comenzara los últimos tres tramos con una ventaja de 3.4s sobre Neuville, que también había sufrido un pinchazo en el tramo 14 el viernes por la noche. El belga logró superar a un prudente Sesks en el tramo 15 por 2.0s antes de que este último sufriera un doble pinchazo y un problema técnico en el tramo 16, lo que dio a Neuville una ventaja de 54.7s sobre Fourmaux. No fue el único drama: Katsuta perdió más de un minuto por un vuelco, mientras que Rovanpera tuvo que detenerse para cambiar una rueda. El problema técnico de Sesks provocó un abandono temprano.

Ogier lanzó un ataque y logró su primera victoria de tramo del rally al heredar el tercer puesto en medio del caos. Evans subió al sexto lugar pero quedó a 9.1s de Ogier en la clasificación del Super Sunday. Los dos estaban separados por cinco puntos antes del Power Stage. Evans atacó y ganó el Power Stage para terminar sexto en la general, pero no fue suficiente para negarle el título a Ogier.

Mientras Ogier se llevaba el título, Neuville lograba su primera victoria del año encabezando un 1-2 de Hyundai por 54.7s, con Pajari recuperando hasta el cuarto puesto por delante de Katsuta. El top 10 lo completaron Rovanpera, los pilotos de M-Sport Gregoire Munster y Josh McErlean y el mejor Rally2, Oliver Solberg.

Nasser Al-Attiyah, cinco veces ganador del Rally Dakar, que hacía su debut en Rally1, terminó el rally tras numerosos retrasos.