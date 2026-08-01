Sébastien Ogier pasará la noche en el hospital tras el accidente sufrido en el Rally de Finlandia

Sébastien Ogier ha confirmado que tanto él como su copiloto, Julien Ingrassia, "se encuentran bien" y ha agradecido a Toyota por "fabricar un coche tan resistente" tras sufrir un aterrador accidente cuando lideraban el Rally de Finlandia.

El actual campeón del mundo y su copiloto, Julien Ingrassia, se dirigían hacia el final de la etapa 17 cuando su Toyota GR Yaris Rally 1 se salió de la carretera a gran velocidad. El coche dio varias vueltas de campana antes de estrellarse contra los árboles. Aún se desconoce la causa del accidente.

Toyota confirmó que tanto Ogier como Ingrassia salieron del coche por sus propios medios y se encontraban "en general bien" antes de ser trasladados al hospital para someterse a pruebas de precaución. El equipo ha anunciado desde entonces que los resultados de dichos exámenes médicos han sido positivos y que ambos permanecerán ingresados en el hospital durante la noche como medida de precaución.

Ogier ha publicado ahora un comunicado propio en las redes sociales en el que elogia la resistencia del coche GR Yaris Rally1 de Toyota, al tiempo que agradece al copiloto suplente, Ingrassia, su actuación tras el accidente.

"Por desgracia, hoy nos hemos salido de la carretera en la SS17. Julien y yo hemos acudido al hospital para someternos a algunas pruebas y pasaremos la noche ingresados por precaución tras el fuerte impacto. Pero ambos nos encontramos bien, que es lo más importante", reza una publicación en las redes sociales de Ogier.

"Por supuesto, esto no es lo que esperábamos para este fin de semana, sobre todo después de que todo fuera tan bien.

"Pero lo principal es que estamos sanos y salvos, por lo que quiero dar las gracias al equipo por construir un coche tan resistente. También tengo que dar las gracias a Julien Ingrassia por cuidar tan bien de mí inmediatamente después del impacto y por tranquilizar a mi familia diciéndoles que estoy bien.

"Ahora vamos a descansar un poco y a asegurarnos de recuperar pronto toda nuestra fuerza, y gracias por todos los mensajes que hemos recibido.

"Mucha suerte a mis compañeros de equipo. ¡A por todas, chicos!"

El compañero de equipo de Ogier, Sami Pajari, se ha hecho con el liderato del Rally de Finlandia tras el accidente y afrontará las dos últimas etapas del domingo con una ventaja de 46,4 segundos sobre Oliver Solberg.