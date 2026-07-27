Sebastien Ogier se reunirá con su copiloto campeón para el Rally de Finlandia del WRC

Sebastien Ogier se reunirá con su antiguo copiloto Julien Ingrassia para la ronda del Campeonato Mundial de Rally de este fin de semana en Finlandia.

El vigente campeón del mundo ha anunciado que Ingrassia ocupará el asiento de copiloto en lugar de Vincent Landais, quien se ha visto obligado a dejar el puesto por motivos personales. Landais ha sido el copiloto habitual de Ogier desde el Rally de Japón 2022.

Ingrassia se retiró de la competición de máximo nivel del WRC a finales de 2021 después de que él y Ogier consiguieran juntos su octavo título mundial mientras competían para Toyota.

"Aquí estamos en Finlandia, lamentablemente no con Vincent por motivos personales", dijo Ogier en un video en redes sociales. "No podrá unirse al rally esta semana, por lo tanto estoy contento de que mi viejo amigo Julien haya aceptado volver a ocupar el asiento y será mi copiloto durante la semana. Tengo ganas de retomar esta relación."

Desde que dejó de copilotar, Ingrassia ha seguido presente en el WRC tras asumir un papel televisivo con el WRC y la cadena francesa Canal+. Ingrassia también desempeñó un papel clave en la creación de la World Rally Drivers Alliance (WoRDA), el equivalente del WRC a la Grand Prix Drivers Association de la Fórmula 1, el año pasado. Esto influyó en el impulso de los pilotos del WRC para revocar las normas de la FIA sobre la imposición de multas por decir palabrotas durante las entrevistas al final de los tramos el año pasado.

Sebastien Ogier y Julien Ingrassia compitieron juntos hasta 2021. Photo by: Toyota Racing

El Rally de Finlandia de este fin de semana marcará el primer evento del WRC de Ingrassia desde el Rally Monza 2021, que él y Ogier ganaron para asegurar su octavo título mundial.

"Estar aquí en Finlandia va a ser sin duda un desafío para mí, pero estoy muy contento de unirme a Seb y de ayudar a Vincent y al equipo. Nos veremos en los tramos", dijo Ingrassia.

La pareja viajará a Finlandia con Ogier en la cuarta posición de la clasificación del campeonato, a 38 puntos del líder del campeonato Elfyn Evans.