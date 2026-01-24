Ir al contenido principal

Resumen de la etapa
WRC Rally de MonteCarlo

Solberg mantiene el control en Montecarlo antes del Super Domingo

Tras una Super Especial poco interesante y bajo una fuerte lluvia, Oliver Solberg mantuvo el liderato del Rally de Montecarlo. El sueco aún tiene por delante la jornada del domingo si quiere imponerse por primera vez en la prueba.

Basile Davoine
Editado:
Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Unas horas después de pasar un gran susto, Oliver Solberg, al igual que sus competidores, debía concluir la penúltima jornada del Rally de Montecarlo con la esperada Superespecial en el Principado.

Por primera vez desde 2008, los organizadores decidieron volver al mítico circuito de Mónaco, recorrido parcialmente y de noche a través de dos vueltas trazadas entre la habitual recta de boxes utilizada en la Fórmula 1, el puerto y la Piscine, entre otros. 

Bajo la lluvia, estos 2,69 km no tenían mucho de selectivo y se trataba sobre todo de deleitar al público, sobre todo teniendo en cuenta las grandes diferencias ya registradas en la clasificación general durante los dos días anteriores.

Sin embargo, cabe señalar que la lluvia arreció antes de que pasaran los pilotos mejor clasificados, lo que les complicó la tarea, mientras que Takamoto Katsuta había marcado la referencia. Este tiempo fue francamente desfavorable para aquellos que habían elegido neumáticos totalmente lisos para esta última especial del día. 

Por unas décimas, Adrien Fourmaux consiguió el mejor tiempo al volante del Hyundai. Sébastien Ogier, que salió justo después de él, optó por neumáticos de nieve en el Toyota GR Yaris, una opción prudente pero que no dio sus frutos en estas condiciones. Ni Elfyn Evans ni Oliver Solberg lograron desbancar a Adrien Fourmaux, autor de su primer scratch del fin de semana. 

Oliver Solberg afrontará la última jornada con una ventaja de poco menos de un minuto. El domingo, para completar este rally en condiciones épicas, habrá que enfrentarse al legendario puerto de Turini, que se prevé nevado, y recorrer los 72 km repartidos en dos bucles de cuatro especiales, incluida la Power Stage. 

Tiempos del sábado
ES10 29,93 km La Bréole / Bellaffaire 1 France S. Ogier
ES11 15,06 km Vaumeilh / Claret 2 Sweden O. Solberg
ES12 29,93 km La Bréole / Bellaffaire 2 Sweden O. Solberg
ES13 2,69 km Circuito de Mónaco France A. Fourmaux

Monaco Rallye Monte-Carlo - Clasificación tras la ES13

Pos. Piloto Coche Tiempo / diferencia
1 Sweden O. Solberg Toyota 3h16'34"1
2 United Kingdom E. Evans Toyota +59"3
3 France S. Ogier Toyota +1'25"3
4 France A. Fourmaux Hyundai +6'02"9
5 Belgium T. Neuville Hyundai +7'23"0
6 Ireland J. Armstrong M-Sport Ford +10'03"9
7 France L. Rossel Citroën Rally2 +10'57"7
8 Luxembourg G. Munster M-Sport Ford +11'29"3
9 Japan T. Katsuta Toyota +11'36"9
10 Italy R. Daprà Škoda Rally2 +12'25"6

Comentarios destacados

