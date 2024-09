Sordo lidera el Rally de Grecia después de que Tanak sufra un doble pinchazo

Dani Sordo, de Hyundai, se ha colocado como líder del Rally Acrópolis de Grecia después de que Ott Tanak, uno de los aún candidatos al título del Campeonato del Mundo de Rallyes, sufriera un doble pinchazo en la séptima etapa.

Tanak salió a la mañana del sábado con un margen de 21,8s sobre el piloto español, antes de que los problemas le golpearan por partida doble en la etapa que abría la jornada, Rengini, de 28,67 km.

El campeón del mundo de 2019 sufrió un pinchazo en la parte trasera derecha a los cinco kilómetros de salir a rodar, lo que provocó que el estonio se apartara a un lado de la carretera para cambiar la rueda. Tanak y su copiloto Martin Jarveoja perdieron 1:21,6s, pero también el liderato del rally.

Para empeorar las cosas, un segundo pinchazo llegó 10 kilómetros más tarde, esta vez, fue el delantero derecho. Tanak llegó al final de la etapa perdiendo 4:06,4s, lo que le hizo caer de la primera a la cuarta posición de la general.

"El primero se salió de la llanta y el segundo fue una llanta doblada", dijo Tanak, que fue el único de los cinco candidatos al título del WRC que evitó problemas el viernes.

Tanak tendrá que cuidar sus neumáticos en dos etapas más antes de poder llegar a una zona de montaje de neumáticos a mediodía, ya que el programa del sábado no incluye ningún servicio de asistencia.

El doble pinchazo de Tanak le ha dado a Sordo el liderato del rally con 7.2s de ventaja sobre su compañero de equipo y líder del campeonato Thierry Neuville.

"Es bonito ser líder del rally, pero no me gustan este tipo de cosas", dijo Sordo. "Tenemos que ganar las etapas no porque los demás tengan problemas. No he corrido ningún riesgo, seguiré con mi objetivo. [Neuville] y los demás pueden presionar, yo tengo una misión. Por supuesto que sería bonito ganar".

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Foto de: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport

Neuville ganó la primera etapa del sábado por 0,2s de margen respecto a Ogier, que se colocó tercero tras los problemas de Tanak.

"Tuvimos una especial bastante limpia, fue bastante duro en la sección media, así que lo tomé con un poco de calma. También hemos cambiado la puesta a punto del coche, así que me siento mejor".

Cuando se le preguntó si tenía una respuesta a los comentarios de Ogier del viernes sobre su estilo de conducción al abrir la carretera, dijo: "Sin comentarios".

En WRC2, Sami Pajari le arrebató el liderato de la categoría a Robert Virves, que se enfrentó a la desventaja de verse envuelto en el polvo en suspensión creado por el retraso de Tanak.