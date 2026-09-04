Takamoto Katsuta “nunca” olvidará la ayuda de sus rivales tras su gran accidente en Paraguay

Takamoto Katsuta ha elogiado las acciones de sus rivales Thierry Neuville y Martijn Wydaeghe tras el accidente "más grande" de su carrera en el Campeonato Mundial de Rally en el Rally Paraguay.

El piloto de Toyota y el copiloto Aaron Johnston se vieron involucrados en un violento accidente, que obligó a los oficiales a cancelar la etapa 21 del rally de grava el pasado fin de semana.

El GR Yaris de Katsuta se levantó sobre dos ruedas mientras atravesaba una rápida curva de izquierda y derecha antes de volcar. El coche luego derribó un poste de telecomunicaciones antes de quedar detenido sobre un costado.

Aunque Toyota confirmó que tanto el piloto como el copiloto estaban bien, Katsuta ha revelado que inicialmente no pudo salir por sí mismo de los restos del vehículo. Tras finalmente salir del coche, Katsuta y Johnston fueron llevados al hospital para revisiones por precaución.

"Fue realmente un gran accidente, el más grande de mi carrera, diría yo. El impacto en sí fue uno de los mayores impactos que he tenido," dijo Katsuta, quien también volcó su GR Yaris en la etapa inaugural del rally.

"No podía salir del coche, era muy doloroso. Pero al menos estamos aquí ahora, así que muchas gracias a esta normativa, a que toda la seguridad, la protección y las cosas están haciendo su trabajo. Al mismo tiempo, se organizaron bien para llevarnos al hospital lo suficientemente rápido.

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

"También debo dar las gracias a Thierry y Martijn. Llegaron al lugar justo después de nuestro incidente y [cuidaron de] nosotros muchísimo hasta que llegó el equipo de rescate.

"No podía caminar ni mantenerme como de costumbre, así que fue bastante aterrador, pero nos ayudaron mucho en ese momento, que es lo más importante para este deporte.

"De verdad los aprecio a ambos. Nunca olvidaré esto y seguiremos presionándonos mutuamente en los rallies."

El dos veces ganador de rallies del WRC se centrará ahora en prepararse para el Rally Chile de la próxima semana tras caer al cuarto puesto en la clasificación del campeonato.

"Intentaremos recuperarnos lo máximo posible para Chile. Lo siento mucho por el equipo por este fin de semana por mi parte," dijo Katsuta. "Volveremos más fuertes y daremos lo mejor de nosotros en los próximos tres rallies. Y gracias a todos los aficionados de Paraguay y Sudamérica por su apoyo y ánimo. Aunque el resultado no fue el que esperábamos, fue un rally realmente agradable de vivir con todos ustedes."