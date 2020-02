Tanak: El choque en Montecarlo fue por no conocer bien el i20

De un accidente como el de Ott Tanak en Monte-Carlo, un mortal común lucharía por recuperarse, pero el campeón del WRC se presentó en el Service Park en Gap al día siguiente, después de pasar la noche en el hospital bajo observación médica, pero solo como una medida de precaución.

Tanak, así como su copiloto Martin Jarveoja, inmediatamente aparecieron en buen estado. Un poco sacudido por la carambola que asemejaba más un accidente de videojuegos, pero todo se trató de un error que fue el resultado de la inexperiencia durante el reconocimiento, pero también de un ligero falló en el ajuste de la curva que, combinado con las compresiones presentes en ese punto, le llevó a salirse de la carretera a más de 180 kilómetros por hora.

Sin embargo, una vez de vuelta en el Service Park, Tanak admitió que lamentaba no sólo lo ocurrido, sino sobre todo haber tenido poco tiempo para conducir el i20 antes de la primera competencia de la temporada. Ott llegó a Hyundai después de dos campañas al volante del Toyota Yaris WRC, por lo que tuvo y aún necesitará tiempo para adaptarse a un coche, el Hyundai, tan diferente de los japoneses.

"El mayor pecado es no haber pasado tanto tiempo al volante del i20. La primera noche no me sentí muy cómodo, pero pudimos mejorar y me sentí más confiado al día siguiente, el viernes".

"Desafortunadamente, la segunda etapa fue corta para mí. Tuve un verdadero accidente. Cuando el coche está tan dañado y no puedes continuar, significa que has chocado de una forma muy grande”.

Después de archivar el primero - de los pocos - rallies de asfalto de la temporada 2020 del WRC, Tanak tendrá que centrarse ahora en la temporada en la que habrá muchas carreras en camino abierto, y para él será otro desafío, porque su preparación de invierno se centró en test de asfalto.

"Sabemos que los accidentes pueden ocurrir en el deporte del motor, no es nada nuevo. Nuestro plan sigue siendo el mismo. Esta será una larga temporada y es hora de volver a luchar. Estamos en forma y listos para hacerlo. Ahora tendremos una larga parada en lo que se refiere a las carreras de asfalto. El próximo será a finales de año, así que tendremos que concentrarnos en la preparación de las carreras de tierra".