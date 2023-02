Tanak gana en Suecia y termina la sequía de M-Sport en el WRC

Ott Tanak ha logrado ponerle fin a la sequía de victorias de M-Sport en el WRC al ganar el Rally de Suecia 2023. El piloto estonio llegó a las últimas etapas del fin de semana con una cierta ventaja sobre Craig Breen, y pilotó de forma mesurada para llevar su Ford Puma hasta la meta.

Era la segunda prueba de Tanak a los mandos del Puma (al menos, en el mundial), después de haber roto su contrato con Hyundai al término de 2022. Craig Breen, que hizo el camino inverso (dejó M-Sport para irse con los coreanos), terminó el rally en segundo lugar, a 18.7 segundos de Ott.

El irlandés tuvo que acatar unas órdenes de equipo impuestas por Hyundai antes de la última etapa. El equipo dirigido por Abiteboul obligó a su piloto a llegar tarde al control para que Thierry Neuville, punta de lanza del proyecto y con posibilidades de ser segundo, saliese a pista por delante suya. El sacrificio de Breen fue, sin embargo, inútil, ya que un error del belga en el último tramo echó por tierra sus opciones.

De las 18 etapas disputadas, Tanak solo se alzó con la victoria en una de ellas, pero su constancia resultó fundamental para superar el tenso mano a mano protagonizado con Breen. Además, es la primera victoria del estonio desde el Rally de Bélgica de 2022, el pasado mes de agosto. M-Sport, por su parte, no ganaba desde el Rally de Montecarlo, también de 2022, cuando se llevó el oro con Sébastien Loeb.

Tanak comenzó el rally con fuerza, terminando la etapa inaugural del jueves a solo 1.6 segundos de Kalle Rovanperä. Pero el campeón del mundo de 2019 se puso a la cabeza del rally cuando los equipos regresaron al parque de asistencia, el viernes por la mañana.

Breen, que competía por primera vez este año (donde participa con un programa a tiempo parcial), no tardó en erigirse como el rival más directo de Tanak. Fue el irlandés quien brilló el viernes por la tarde, cuando le arrebató el liderato a Tanak, y supo mantenerse al frente de la general durante el sábado.

La apuesta de Breen por una memorable primera victoria en el WRC se fortaleció, con una ventaja sobre Tanak de 5.7 segundos al término del bucle matinal del sábado.

Photo by: McKlein / Motorsport Images