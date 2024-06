Tanak lidera en el arranque del WRC en Polonia

El regreso de Polonia al WRC por primera vez desde 2017 comenzó con una especial en el Mikolajki Arena frente a una multitud.

Tanak se enfrentó a Adrien Fourmaux, de M-Sport, en su mano a mano, donde venció al francés por 1,9s. El tiempo fue suficiente para ganar la etapa por un margen de 1s sobre Neuville, que derrotó en su duelo a Elfyn Evans, de Toyota, rival por el título, por 0,3s.

"Me gustan estas pruebas, pero no son nada fáciles, todo tiene que salir a pedir de boca", dijo Tanak al final de la etapa, de cara a la carrera del viernes. "Tienes que tener plena confianza en todo lo que te rodea, así que mañana sabremos lo que sentimos".

Evans marcó el tercer mejor tiempo, 0.3s más rápido que su compañero de equipo en Toyota , Takamoto Katsuta.

Andreas Mikkelsen, en su tercera salida de la temporada con el tercer Hyundai i20 N, terminó la etapa quinto [+1.8s] tras ganar su eliminatoria contra el vigente campeón del mundo Kalle Rovanpera.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto: Toyota Racing

Fourmaux se situó sexto [+1.9s] por delante de Rovanpera [+2.1s], tras su llamada de última hora para sustituir a su compañero de equipo en Toyota, Sébastien Ogier, que se vio obligado a retirarse de la prueba tras un accidente de tráfico mientras completaba el reconocimiento de la prueba el martes.

Rovanpera, que no ha completado su reconocimiento hasta hoy, cree que no es posible luchar por la victoria después de su precipitada y limitada preparación.

"No creo que podamos ganar, al menos no de forma razonable o segura", dijo Rovanpera. "Es súper molesto ya que vienes aquí sólo para tener un buen final, pero cuando conduces es una mierda si no intentas ganar".

"No intento ganar esta vez, no tiene sentido, vamos demasiado retrasados con todo y esta noche será súper larga [preparándonos para las etapas de mañana], así que no va a ser fácil".

Gregoire Munster, de M-Sport, se mostró enfadado al final de la etapa después de que su Ford Puma sufriera daños en el parabrisas debido a la gravilla que se levantó durante su serie contra Katsuta.

"Cuando [los organizadores] dijeron que echarían agua [en la grava] deberían hacerlo bien, porque está demasiado seca", dijo. "Mi parabrisas no está completamente dañado, pero si mañana recibimos algún impacto será peor. Es una estupidez".

Grégoire Munster, Louis Louka, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Foto: M-Sport

Martins Sesks se impuso al corredor de WRC2 Oliver Solberg para completar los corredores de Rally1 en su debut en la categoría pilotando una versión no híbrida del Ford Puma de M-Sport.

Solberg encabezó la clase WRC2 a pesar de perder la cabeza en la que el parabrisas de su Skoda también sufrió daños por la grava en el aire. Solberg fue 1,6s más rápido que su rival más cercano en WRC2 y piloto de Citroën Nikolay Gryazin, mientras que Gus Greensmith de Skoda fue tercero, 0,1s por detrás de Gryazin.

Seis etapas de grava divididas por una zona de montaje de neumáticos esperan a las tripulaciones el viernes.