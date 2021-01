Tanak lidera el jueves en el Rally Montecarlo 2021

Gap (Francia).- El Rally de Montecarlo 2021 comenzó con el dominio de Ott Tanak, que se impuso en ambas especiales del día, por delante de Kalle Rovanpera y de Elfyn Evans. Thierry Neuviull terminó en cuarto lugar, Sebastien Ogier, con problemas de frenos, quinto y Dani Sordo en sexto lugar.

Los tramos estaban más rápidos de lo esperado y esto lo aprovechó el piloto que más aporó, Ott Tanak, que leyó perfectamente las condiciones de la pista para terminar el día en lo más alto. Todos los pilotos esperaban un poco más de hielo en la carretera y hubo quien no quiso arriesgar pensando en la máxima de que el rally no se gana el primer día pero sí lo puedes echar todo a perder, como le sucedió a Teemu Suninen que terminó en la cuneta, tras golpear un talud, cuando lideraba la tabla de tiempos.

Accidente de Suninen, Tanak el más rápido

el rally comenzaba con el tramo Saint Disdier-Corps de 21,1 kilómetros con el actual campeón del mundo, Sebastien Ogier abriendo pista. El piloto de Toyota, con algunos problemas con los frenos, cerraba la primera especial con un tiempo de 12:09.3, una décima más lento que su compañero de equipo, Elfyn Evans, segundo en llegar a la linea de meta. El británico confirmaba la dificultad de este primer tramo, con algunas zonas con mucho agarre y otras en las que el coche patinaba mucho.

Ott Tanak, que el año pasado sufría un espeluznante accidente en el Monte, volvía a salir con todo y endosaba más de tres segundos a los Toyota. "ha sido difícil. No ha molado nada" decía el estonio al llegar al punto de control.

Neuville, que salió al tramo justo después de su compañero de equipo, paró el crono en 12:09.6, por detrás de Takak, Evans y Ogier. El belga, aclimatándose a su nuevo copiloto dijo que se sentía "extraño" aunque también echó un capote a su nuevo compañero afirmando que había hecho "un buen trabajo en su primera etapa con un WRC. Ha sido una etapa normal para mí, el feeling es bueno, pero está muy deslizante y las condiciones son complicadas".

Dani Sordo, perdió algo más de 18 segundos con respecto a Tanak. El cántabro no se explicaba muy bien lo que le había sucedido. "El coche iba bien, yo me he encontrado bien pero el tiempo no es bueno, quizás hay un poco más de adherencia de la que yo he encontrado" resumía Dani en el punto de control.

Pero el punto de inflexión lo marcaba Teemu Suninen, que iba con un gran ritmo, marcando el mejor tiempo del rally, cuando al entrar pasado en una enlazada derecha-izquierda se salió de la carretera poniendo fin a su rally a las primeras de cambio.

Tanak no perdona

El segundo tramo del día entre Saint-Maurice y Saint-Bonette presentaba menos hielo que el que se había visto en los reconocimientos, por lo que, de nuevo, la velocidad fue mayor de la esperada.

Tanak, que parece que no quiere ceder ni una décima en este rally, volvió a ser el más veloz, aunque esta vez su ventaja respecto al segundo, Kalle Rovanpera, fue de sólo 3 décimas. EL estonio sufrió un susto, ya que su motor se paró dos veces antes de empezar el tramo aunque afortunadamente pudo arrancar, sin volver a tener problemas de tipo técnico.

Tras Tanak y Rovanpera, Evans consiguió no descolgarse demasiado, cediendo sólo cinco segundos en un tramo en el que parecía que muchos pilotos eligieron ser cautos. Ese fue el caso de Ogier, que abriendo pista, cedía 13 segundos, terminando el día a 16,9 de Tanak en la quinta posición, con evidentes problemas en los frenos, como ya le sucedió en el primer tramo del día.

Neuville terminaba a 12 segundos de su compañero de equipo, mientras que Dani Sordo volvía a perder un mundo. Si en la primera especial fueron 18.8, en la segunda se fue a 23,9. El cántabro comentó que sentía "un ruido raro, no lo había escuchado antes. No he conducido muy bien en este tramo, pero en el anterior iba bien. Tenemos que tratar de solucionarlo para mañana".

La segunda jornada del Rally de Montecarlo comenzará este viernes con el tramo entre Aspremont y La Batie des Fonts, con la salida prevista del primer coche a las 6:10 de la mañana y constará de cinco especiales donde se espera nieve y hielo en buena parte del recorrido.

