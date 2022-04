Tanak se coloca al frente en Croacia tras una repentina tormenta

Cargar reproductor de audio

El piloto de Hyundai se enfrentaba a una desventaja de 28,4 segundos con respecto a Kalle Rovanpera, que había liderado el rally desde la primera etapa del viernes, de cara a la penúltima etapa cuando se abrió el cielo.

Ott Tanak aprovechó al máximo un juego de neumáticos más blando, con dos de mojado y los otros dos de blandos, mientras que el Toyota de Rovanpera utilizó dos de mojado y dos de duros, para recuperar y reclamar el liderato de la prueba de forma asombrosa.

El campeón del mundo del 2019 consiguió arañar 29,8 segundos a Rovanpera en las traicioneras condiciones, mientras su rival luchaba por conseguir hacer entrar en calor en su goma dura.

"No sabía de dónde venía este tiempo", dijo Rovanpera. "No teníamos ni idea de que iba a llover, y no podemos igualarle [a Tanak] con estos neumáticos. El duro no está funcionando en absoluto y no hay mucho más que podamos hacer".

El Rally de Croacia se prepara ahora para un enfrentamiento en la última etapa, en la que Tanak tiene una escasa ventaja de 1,4 segundos sobre Rovanpera. La Power Stop Stage se espera que se desarrolle en seco, pero Tanak fue más rápido que Rovanpera en la primera pasada de por esa sección esta mañana.

Con Tanak y Rovanpera como las únicas tripulaciones del Rally1 que han montado neumáticos de lluvia, el resto de los participantes han tenido problemas con las condiciones de humedad y se han visto obligados a ir peor con los neumáticos de seco. Afortunadamente, todas las parejas del Rally1 llegaron a la meta de la Etapa 19 a pesar de llevar los neumáticos equivocados.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Al final, el piloto de WRC2 Emil Lindholm logró el segundo mejor tiempo del tramo, unos 16,3 segundos más lento que Tanak, mientras que el británico Chris Ingram fue el tercero más rápido en su Skoda WRC2.

Thierry Neuville, de Hyundai, ha consolidado su tercer puesto en la general al completar la etapa más de un minuto más rápido que su rival en el podio, Craig Breen, de M-Sport, que ha sufrido un trompo.

Neuville tiene un margen de 1:42,4 sobre Breen de cara a la última etapa, mientras que Elfyn Evans, de Toyota, se mantuvo firme en la quinta posición por delante de su compañero de equipo Takamoto Katsuta.