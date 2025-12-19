Toyota llevará de nuevo el nombre Corolla a los rallies con su nuevo GR Corolla RC2, que competirá en el Campeonato Nacional de la Asociación Americana de Rallies (ARA) el año que viene.

La marca japonesa presentó inicialmente el prototipo GR Corolla de rallyes en el Salón del Automóvil de Tokio en enero de este año. Desde entonces, el coche ha sido objeto de un nuevo desarrollo dirigido por los ingenieros de Toyota del Campeonato Mundial de Rallyes, que trabajan conjuntamente con Rallysport Services, una entidad especializada creada por el titular de los derechos de promoción de la ARA, Lance Smith.

El coche utiliza la experiencia adquirida con el GR Yaris Rally2 -que ganó dos títulos consecutivos del WRC2, así como numerosas pruebas y campeonatos con equipos de clientes de todo el mundo- y cuenta con un motor turboalimentado de 1,6 litros y tres cilindros y tracción a las cuatro ruedas. Se ha desarrollado para su uso en campeonatos nacionales como el ARA, en el que competirá en la categoría RC2, aproximadamente equivalente al nivel Rally2.

Los antiguos pilotos del WRC Jari-Matti Latvala, que también es director del equipo WRC de Toyota, y Juho Hanninen, han participado en el proceso de desarrollo junto a la estrella de Toyota en el Campeonato Mundial de Rally Raid , Seth Quintero, que pilotará un GR Corolla RC2 en siete pruebas ARA, empezando por el Rally 100 Acre Wood los días 13 y 14 de marzo.

Foto: Toyota

"El GR Corolla Rally RC2 aprovecha el conocimiento y la experiencia de TGR-WRT reunidos al competir en el Campeonato Mundial de Rally de la FIA, donde ha ganado seis títulos de fabricantes desde 2018", se lee en un comunicado de Toyota.

"Al desarrollar un coche de rally GR Corolla, TGR-WRT aprovecha el pedigrí del modelo Corolla dentro de los rallies y amplía aún más sus esfuerzos por utilizar el automovilismo para ayudar a fabricar coches cada vez mejores para la carretera. También espera apoyar el desarrollo de los rallies en Norteamérica, donde el GR Corolla está disponible como coche de altas prestaciones para la carretera."

El Corolla es un nombre famoso en los rallies para Toyota y este último desarrollo marca su regreso después de más de 25 años. La primera victoria de Toyota en el WRC la consiguió un Toyota Corolla Levin TE27 pilotado por Walter Boyce y Doug Woods en América en 1973. Una segunda versión del Corolla se alzó con el título de constructores del WRC en 1999.

"Estoy muy emocionado y agradecido a Toyota Gazoo Racing por esta oportunidad. Es un verdadero honor unirme a este equipo y espero disfrutarlo y aprender mucho", dijo Quintero, que pilotará la tercera iteración del Corolla de rallyes.

"Es un nuevo reto para mí correr rallies por etapas. Estoy acostumbrado a conducir 500 km al día o más en W2RC, así que hacer hasta 100 km al día me aportará una intensidad diferente, y cambiar entre el ligero y ágil GR Corolla y el más grande DKR GR Hilux serán dos mundos diferentes, pero también son similares en muchos aspectos y en las características de conducción".

"Hasta ahora, conducir el coche en las pruebas ha sido increíble, y el equipo me ha acogido muy bien. Siento un gran respeto por todos los implicados y espero que el equipo se sienta orgulloso de mí y que nos divirtamos mucho juntos".

Toyota también ha anunciado que ha incorporado a Zeal Jones y a Hiroya Minowa a su programa de elección de pilotos del WRC Challenge Program, que ayudó a producir a la estrella japonesa del WRC Takamoto Katsuta.

Jones, de 21 años, nació en Nueva Zelanda de padre neozelandés y madre japonesa, y este año compitió en la Morizo Challenge Cup de Japón para seguir desarrollando sus habilidades. A sus 16 años, Minowa es el piloto más joven en incorporarse al programa, y se centrará en los rallies tras haber triunfado en el drifting.