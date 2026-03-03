VIDEO: Norris prueba el coche de rally de Toyota junto a Oliver Solberg

El campeón mundial de Fórmula 1 Lando Norris se puso al volante de un Toyota GR Yaris Rally2 en los días previos al Gran Premio de Australia, que abre la temporada esta semana.

El piloto de McLaren participó en un evento especial organizado por el patrocinador Monster Energy, en el que probó varios coches de rally y de drifting en un lago helado de Suecia. El evento contó con la participación de otros dos pilotos patrocinados por Monster: el campeón del mundo de rallies de 2003, Petter Solberg, y su hijo, el ganador del Rally de Montecarlo de 2026, Oliver Solberg. Este último enseñó a Norris los entresijos del GR Yaris Rally2, con el que él mismo se alzó con el título del WRC2 el año pasado.

Norris es un admirador de los rallies desde hace mucho tiempo y, en 2022, declaró a Motorsport.com que le gustaría probar esta disciplina en el futuro, lo que llevó a Solberg a invitar al británico a probar uno de sus coches de rally.

En 2024, Oliver Solberg, que es miembro de la empresa Quadrant fundada por Norris, se dirigió a Silverstone para unirse al piloto de McLaren y dar unas vueltas al famoso circuito de Gran Premio al volante de un superdeportivo McLaren.

En esta última maniobra de intercambio de pilotos en Suecia, Norris se subió inicialmente al coche GR Yaris Rally2 junto a Oliver, antes de que la pareja intercambiara los asientos.

"Estoy aprendiendo. Es un estilo de conducción diferente. He conducido un poco sobre hielo, pero no en un coche de rally, solo en un coche de carretera, así que es diferente. Estoy aprendiendo mucho, Oliver me está ayudando a entenderlo. Es genial", dijo Norris sobre la experiencia con el coche de rally en un vídeo de Monster Energy del evento.

"Nos salimos varias veces, pero eso pasa, hay que probar los límites, así que juego limpio, buen trabajo", añadió Oliver Solberg.

Petter Solberg, que siguió a Norris al volante de un Volkswagen Polo con especificaciones Rally2, quedó igualmente impresionado por el rendimiento del campeón del mundo de F1.

"Ha sido un evento increíble. Lo he disfrutado mucho, pero estoy muy contento de ver que [Lando] Norris lo ha disfrutado tanto", dijo Petter Solberg.

"La verdad es que me ha impresionado mucho y, al final, ahora [Lando] está empujando como es debido. Iba detrás de él y no le alcancé, así que realmente ha estado muy bien".

Norris no es el único piloto de F1 que ha probado recientemente un coche de rally. Max Verstappen se puso al volante de un Ford Fiesta WRC de M-Sport que había pertenecido a Sébastien Ogier en un vídeo para las redes sociales de Red Bull, mientras que el piloto de Aston Martin F1 Lance Stroll probó un Citroën C3 Rally2 en una etapa de grava en Portugal el año pasado.