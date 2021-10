VIDEO: Rovanpera explica su choque en etapa 10 del Rally de Finlandia

El piloto de Toyota llegó a Finlandia en una buena racha después de conseguir una primera victoria en Estonia en julio, seguida de un podio en Bélgica y una victoria en el Rally Acrópolis.

Sin embargo, el finlandés tuvo problemas con la puesta a punto del coche en su primer intento en el WRC en el Rally de Finlandia y no pudo igualar el ritmo de los Hyundai de Ott Tanak y Craig Breen, ni del Toyota de Elfyn Evans.

Situado en la cuarta posición de la general, pero todavía en la lucha, el rally de Rovanpera tuvo un final abrupto en la décima etapa cuando perdió la parte trasera de su Yaris. Al intentar corregir el accidente, el coche se estrelló contra un montículo de arena que protegía un poste de telégrafo, causando daños importantes en la parte delantera del Toyota.

Rovanpera y su copiloto Jonne Halttunen salieron ilesos del impacto, pero no está claro si el coche estará reparado a tiempo para reincorporarse el domingo a la competencia.

"Fue una curva muy sencilla, la de la izquierda, en la que entramos y el corte nos tiró muy de lado y sólo tenía dos opciones, intentar salvarlo o rezar para que se estrellara contra los árboles interiores", dijo Rovanpera, que cumplió 21 años el viernes.

"Intenté salvarlo pero no teníamos espacio suficiente para hacerlo y nos fuimos al otro lado, donde estaba el montón de arena”.

"Creo que el poste se habría roto si la arena no hubiera estado ahí y chocáramos con él, y quizá no hubiera sido un daño tan grande, pero de todos modos no es una buena situación”.

Al preguntársele si sentía el peso de la presión como favorito antes del evento, añadió: "En realidad no es algo que sentí tanto”.

“No sé si sin querer no lo pensaba, pero no lo sentí”.

"Me sentí bastante bien durante todo el fin de semana, pero por supuesto la conducción no fue tan buena con el coche. Las sensaciones no fueron fáciles y tuvimos que empujar mucho todo el tiempo".

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: Toyota Racing

El jefe de Toyota, Jari-Matti Latvala, confía en que Rovanpera se recupere de la decepción y esté en una posición mucho más fuerte cuando vuelva al Rally de Finlandia el año que viene.

"Tenemos que recordar que estaba aquí en un coche del mundial por primera vez y la experiencia es algo que no se puede comprar", dijo Latvala.

"Aunque ganó en el Acrópolis, el rally no se había disputado durante ocho años y ahora en Finlandia los chicos con los que está luchando han disputado esta prueba muchas veces”.

"Estoy seguro de que será mucho más fuerte y estará preparado para luchar por la victoria el año que viene".

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: McKlein / Motorsport Images