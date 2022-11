Ferrari mantiene el silencio ante rumores de salida de Binotto

La dimisión de Mattia Binotto anticipada por el Corriere della Sera no ha sido desmentida esta vez. En Maranello han decidido no comentar la noticia publicada, ganando tiempo. Una señal de que no se trata de una ocurrencia de las partes, sino de la necesidad de gestionar una transición que está resultando más complicada de lo esperado.