WRC 2023: Equipos, cambios a las reglas; todo lo que debes saber

Tras una dominante campaña en 2022 que le convirtió en el campeón del mundo más joven de la historia, Kalle Rovanpera, de Toyota, intentará convertirse en el sexto piloto que defiende con éxito la corona del certamen.

Una combinación de nuevas alineaciones de pilotos, coches Rally1 revisados y un nuevo calendario promete una intensa lucha por el título de 2023.

Nuevas alineaciones de piloto en el WRC

Una de las temporadas más alocadas ha provocado que los tres equipos de Rally1 afronten 2023 con cambios en sus alineaciones de pilotos.

M-Sport Ford - Ford Puma Rally1

Pilotos: #8 Ott Tanak/Martin Jarveoja, #7 Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul, #9 Jourdan Serderidis/Frederic Miclotte (Monte Carlo, México, Cerdeña y Kenia)

El carrusel de pilotos se desencadenó cuando el campeón del mundo de 2019, Ott Tanak, dejó Hyundai cuando le quedaba un año de contrato. El estonio ha asegurado su regreso a M-Sport, donde comenzó su carrera en el WRC en 2011, y liderará una lista de pilotos a tiempo completo de dos coches totalmente nueva.

La estrella emergente francesa Pierre-Louis Loubet ocupará el segundo asiento después de impresionar durante una campaña de siete rondas para M-Sport la temporada pasada. El piloto de 25 años formará equipo con Nicolas Gilsoul, antiguo copiloto de Thierry Neuville. Un tercer Puma será pilotado en eventos seleccionados, con el piloto privado Jourdan Serderdis en Monte Carlo, México, Cerdeña y Kenia.

M-Sport aún confía en poder contar con el nueve veces campeón del mundo Sébastien Loeb para las pruebas seleccionadas de este año, después de conseguir una victoria en Montecarlo el año pasado como parte de un programa de cuatro pruebas.

Tanak is back at M-Sport for the first time since 2017 Photo by: Red Bull Content Pool

Hyundai Motorsport - Hyundai i20 N Rally1

Pilotos: #11 Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, #4 Esapekka Lappi/Janne Ferm, #6 Dani Sordo/Candido Carrera (compartiendo tercer coche), #42 Craig Breen/James Fulton (compartiendo tercer coche)

Hyundai ha llenado el vacío dejado por Tanak con el fichaje de Esapekka Lappi, ganador de un rally WRC, procedente de Toyota, donde compartía el tercer GR Yaris con Sébastien Ogier en 2022. El acuerdo supondrá el regreso de Lappi a una conducción a tiempo completo en la máxima categoría del WRC desde una temporada en M-Sport en 2020.

Craig Breen también competía por el asiento, después de haber abandonado M-Sport un año después de un acuerdo de dos años tras una pésima campaña en 2022. Pero el irlandés se ha asegurado un acuerdo para compartir el tercer i20 N junto al experimentado Dani Sordo, sustituyendo de hecho a Oliver Solberg tras su marcha del equipo. Thierry Neuville, incondicional de Hyundai, seguirá al frente del equipo.

Toyota Gazoo Racing - Toyota GR Yaris Rally1

Pilotos: #69 Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen, #33 Elfyn Evans/Scott Martin, #17 Sebastien Ogier/Vincent Landais, #18 Takamoto Katsuta/Aaron Johnston

En Toyota, vigente campeón, la sorprendente marcha de Lappi ha propiciado el ascenso de Takamoto Katsuta. Ahora compartirá el tercer GR Yaris con el ocho veces campeón del mundo Ogier, que realizará una segunda campaña parcial.

Katsuta pilotará un cuarto GR Yaris en las rondas en las que Ogier conduzca el tercer coche. Este último competirá con el nuevo copiloto Vincent Landais, una pareja que debutó en el final de temporada del Rally de Japón 2022. El campeón del mundo Kalle Rovanpera y Elfyn Evans completan la alineación.

Katsuta and Lappi will line up in opposing camps this year after the Finn's switch to Hyundai Photo by: Toyota Racing

Lista de inscritos Rally 1

#69 Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen - Toyota Gazoo Racing - GR Yaris Rally1

#33 Elfyn Evans/Scott Martin - Toyota Gazoo Racing - GR Yaris Rally1

#17 Sebastien Ogier/Vincent Landais - Toyota Gazoo Racing - GR Yaris Rally1 **

#18 Takamoto Katsuta/Aaron Johnston - Toyota Gazoo Racing - GR Yaris Rally1**

#11 Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe - Hyundai Motorsport - i20 N Rally1

#4 Esapekka Lappi/Janne Ferm - Hyundai Motorsport - i20 N Rally1

#6 Dani Sordo/ Candido Carrera - Hyundai Motorsport - i20 N Rally1*

#42 Craig Breen/James Fulton - Hyundai Motorsport - i20 N Rally1*

#8 Ott Tanak/Martin Jarveoja - M-Sport Ford World Rally Team - Puma Rally1

#7 Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul - M-Sport Ford World Rally Team - Puma Rally1

#9 Jourdan Serderidis/Frederic Miclotte - M-Sport Ford World Rally Team - Puma Rally1 ***

#37 Lorenzo Bertelli/ Simone Scattolin - Toyota Gazoo Racing - GR Yaris Rally1 ****

* Compartiendo el tercer coche

** Compartiendo el tercer coche cuando Ogier esté ausente

*** Compitiendo en Monte Carlo, México, Cerdeña y Kenia

**** Rentado a Toyota para Suecia

Nuevo jefe de equipo para Hyundai desde la Fórmula 1

Hyundai ha nombrado al antiguo jefe de Renault en la Fórmula 1, Cyril Abiteboul, nuevo director de equipo de sus programas WRC y de carreras para clientes.

Abiteboul sustituirá a Julien Moncet, que era el jefe de facto del equipo en 2022 tras la marcha de Andrea Adamo a finales de 2021.

Esta será la primera incursión del francés en los rallies después de haber pasado la mayor parte de su carrera trabajando en la Fórmula 1 habiendo dirigido Caterham (2012-2014) y Renault hasta su cambio de marca a Alpine en 2021.

"No creo que nadie se sorprenda al saber que nuestro objetivo son los dos títulos de campeón en el WRC", dijo Abiteboul.

"El equipo ha ganado dos veces el título de constructores, pero nunca el de pilotos. Ambos cuentan una historia diferente, pero son igual de importantes".

"El equipo ganó cinco rallies el año pasado, y el objetivo es mejorar esa cifra. De nuevo, me lo tomo con humildad; no puedo decir cuántos ganaremos esta temporada, ya que aún soy nuevo en el mundo de los rallies. Primero tengo que entender el terreno y luego determinar la contribución que puedo aportar".

Abiteboul takes over the reins at Hyundai and will have a steep learning curve as he adapts to the differences from running an F1 team Photo by: Hyundai Motorsport

Coches WRC Rally1 revisados

Los equipos del WRC han pasado la pretemporada perfeccionando las máquinas del Rally1 de cara a un segundo año con las nuevas normas híbridas.

El vigente campeón, Toyota, no se ha quedado quieto. Las pronunciadas cajas de aire que adornaban los flancos del coche para refrigerar la unidad híbrida se han sustituido por un diseño mucho más suave y aerodinámico, ya que se descubrió que el diseño de 2022 sobrestimaba la cantidad de refrigeración necesaria para la unidad híbrida. Esto ha dado lugar a un rediseño de los guardabarros y los arcos traseros. El alerón trasero también se ha modificado para compensar el nuevo paquete aerodinámico.

Además de los cambios aerodinámicos, Toyota ha optado por actualizar su motor de 1,6 litros para mejorar la entrega de potencia y su par.

Hyundai también ha revelado notables cambios aerodinámicos en su i20 N. El coche de 2023 presenta una carrocería actualizada en la parte delantera y trasera del coche. El capó se ha aplanado y alargado, mientras que los arcos delanteros también se han modificado. El equipo también ha optado por un alerón trasero y retrovisores muy revisados.

El nuevo frontal ampliado ha convertido el morro del coche en un splitter adicional. En la parte trasera, se ha diseñado un nuevo alerón trasero con el alerón central del año pasado y la opción de la placa final transformada en un alerón continuo que cubre la anchura máxima del coche.

Mientras tanto, M-Sport ha desvelado un nuevo y atrevido aspecto para su Puma Rally1 con una decoración azul eléctrico y rosa, que sustituye a sus populares colores morados de la temporada pasada. Aunque el coche tiene un aspecto similar al modelo de 2022, el equipo planea continuar su desarrollo durante la temporada.

Toyota has made a series of tweaks to its GR Yaris Rally1 in a bid to stay ahead of the competition Photo by: Toyota Racing

¿Cómo funciona el sistema híbrido del WRC Rally1?

Los pilotos podrán hacer uso de la potencia híbrida durante cada etapa, con aumentos de potencia activados por el pedal del acelerador, mientras que se desbloquearán más aumentos mediante la regeneración de energía al frenar durante las etapas.

Los pilotos tendrán que regenerar 30 kilojulios de energía antes de que se les conceda otro impulso que se utilizará la próxima vez que toquen el pedal del acelerador. Los 130 caballos de potencia extra se consiguen mediante el uso de tres mapas de motor homologados a medida seleccionados por los equipos, en función del tipo de etapa y de las condiciones.

Determinado por la FIA y los organizadores del evento, los pilotos tendrán que recorrer partes de los tramos de carretera y alrededor de los parques de servicio del evento en modo totalmente eléctrico.

En modo totalmente eléctrico, el coche tiene una autonomía de 20 km, mientras que su batería de 3,9 kWh, que funciona a 750 voltios, puede enchufarse y recargarse en el parque de servicio en 30 minutos. La unidad híbrida puede soportar un impacto de 70G.

Los coches funcionan con un combustible 100% sostenible.

Reducción de las pruebas y otros cambios en el reglamento

El reglamento deportivo se ha renovado y el principal cambio ha sido la reducción de las pruebas.

Los equipos del WRC sólo podrán realizar 21 días de pruebas (siete por piloto) en lugar de los 28 de la temporada pasada, en un intento de reducir costes y mejorar la sostenibilidad. El año pasado, cada piloto del fabricante realizaba un día de test antes de todas las pruebas europeas. La medida ha suscitado opiniones encontradas entre equipos y pilotos.

Neuville has been most outspoken in his opposition to test restrictions Photo by: Vincent Thuillier / Hyundai Motorsport

También como novedad para este año, los pilotos de Rally1 estarán limitados a utilizar un total de 28 neumáticos durante una prueba. Además, ya no se les entregarán cuatro neumáticos extra para usar en el shakedown.

Sólo en los rallyes de tierra, los organizadores han eliminado el servicio de 15 minutos que normalmente se realizaba antes del inicio de cada día.

"Al eliminar el servicio de la mañana en los eventos de grava y recortar la ventana de servicio flexible para los coches P1, podemos reducir el día de trabajo hasta en tres horas, lo que beneficiará a los miembros del equipo, pero también a los muchos oficiales voluntarios, incluidos los verificadores y los comisarios del parque de servicio", explicó el director de rallyes de la FIA, Andrew Wheatley.

Nueva prueba en el calendario del WRC 2023

Entre los cambios en el calendario de 13 pruebas para la temporada 2023 se encuentra un nuevo rally de asfalto.

El Rally de Europa Central acogerá la penúltima prueba del 26 al 29 de octubre y verá a las tripulaciones afrontar etapas en Alemania, Austria y la República Checa. El rally, con sede en Passau, en el sureste de Alemania, ha firmado un acuerdo de tres años con el WRC.

Sustituirá al Rally de España, que abandona el calendario tras haber sido uno de los pilares desde 1991.

Las etapas de grava de México regresan al calendario por primera vez desde 2020, cuando el evento se acortó debido a la pandemia COVID-19. El evento es parte del regreso del WRC a América con Chile también de vuelta en el calendario después de hacer su debut en 2019. El rally de grava debía albergar una ronda en 2020, pero se canceló debido a los disturbios políticos en la región.

El WRC tenía la esperanza de ampliar a 14 eventos antes de que los planes para una ronda en Oriente Medio fueran archivados hasta 2024. Como resultado, el calendario incluirá ocho rallies de tierra, cuatro de asfalto y uno de nieve en Suecia.

New Zealand was the scene of Rovanpera's coronation in 2022, but drops off the calendar this season Photo by: McKlein / Motorsport Images

New Zealand and Belgium have joined Spain in falling off the calendar. It is hoped that New Zealand could return in 2024 following last year’s successful return after a 10-year hiatus, while the WRC has not ruled out Spain rejoining the schedule in the future.

Japan will once again host the final round of the season following its comeback last year.

Calendario WRC 2023

Monte-Carlo - 19-22 Enero (asfalto)

Suecia - 9-12 Febrero (nieve)

México - 16-19 Marzo (grava)

Croacia - 20-23 Abril (asfalto)

Portugal - 11-14 Mayo (grava)

Italia - 1-4 Junio (grava)

Kenia - 22-25 Junio (grava)

Estonia - 20-23 Julio (grava)

Finlandia - 3-6 Agosto (grava)

Grecia - 7-10 Septiembre (grava)

Chile - 28 Septiembre - 1 Octubre (grava)

Europa Central - 26-29 Octubre (asfalto)

Japón - 16-19 Noviembre (asfalto)

Ronda 1: Monte Carlo Rally 19-22 enero

El rally se disputará en 18 etapas especiales, en las que las tripulaciones completarán 325,02 km.

La acción comienza con el shakedown y las dos primeras etapas el jueves 19 de enero. La etapa inaugural empezará en 20:05 local , antes de concluir el domingo 22 de enero con la Power Stage a las 12:18 locales.

Sébastien Loeb y Sébastien Ogier ostentan el récord de victorias en Montecarlo, con ocho cada uno.

Cómo seguir el WRC 2023 en Latinoamérica

Motorsport.com estará presente en Montecarlo con reportajes, entrevistas y reacciones.

Motorsport.tv también ofrecerá resúmenes durante y después de cada prueba del WRC en 2023.

Televisión de paga

WRC Plus All Live permite por una suscripción mensual o anual seguir cada especial sin perderte un detalle durante el año.

FOX Sports México llevará la transmisión para México con un resumen diario de las etapas de cada fecha del calendario.

Para el resto de Latinoamérica Star+ será el encargado.

Un resumen diario puede ser observado de forma gratuita por Red Bull TV en su página web.