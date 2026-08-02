Resultados

WRC 2026: Todas las clasificaciones tras el Rally de Finlandia A pesar de haber dado una vuelta de campana, Elfyn Evans logró limitar los daños en el campeonato aprovechando el abandono de Sébastien Ogier y las dificultades de Takamoto Katsuta. Sin embargo, los grandes ganadores del fin de semana son Sami Pajari y Oliver Solberg.