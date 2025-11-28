Todos los campeonatos

WRC Rally de Arabia Saudí

WRC Arabia Saudí: Ogier a un paso del campeonato tras un viernes caótico

Sébastien Ogier parte con ventaja en la lucha por el título del WRC en la última jornada del Rally de Arabia Saudí, que lidera Martins Sesks.

Tom Howard
Tom Howard
Editado:
Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Foto de: TOYOTA GAZOO Racing

Martins Sesks ha heredado el liderato del Rally de Arabia Saudí después de que Adrien Fourmaux recibiera una penalización de un minuto por presentarse en un control horario antes de tiempo, mientras que Sébastien Ogier mantiene la ventaja en la lucha por el título del Campeonato del Mundo de Rallyes.

Fourmaux había salido de un viernes caótico con una ventaja de 2,4s sobre Sesks, de M-Sport, pero se registró en el control de tiempo un minuto antes de tiempo. Como resultado, los comisarios han penalizado al piloto de Hyundai con un minuto, con lo que el francés ha caído a la cuarta posición, a 57,6 segundos.

Sesks lidera ahora el rally con 3,4s de ventaja sobre Thierry Neuville, de Hyundai, y Takamoto Katsuta, de Toyota, es tercero a 41,5s.

Este es el último giro en lo que ha sido uno de los días más dramáticos de la temporada, después de que Fourmaux se encontrara entre las seis tripulaciones que tuvieron problemas con los neumáticos en una alocada etapa final.

Fourmaux comenzó el viernes a la cabeza de una lucha a cuatro bandas por la victoria con Sesks, de M-Sport-Ford, Sami Pajari, de Toyota, y Ott Tanak, de Hyundai.

Equipado con una ventaja de seis segundos, Fourmaux, de Hyundai, vio cómo su ventaja se reducía a 2,9s del impresionante Sesks a lo largo del bucle matinal, en el que tuvo que gestionar la rotura de un brazo de la suspensión trasera.

Las etapas de la mañana fueron duras y se volvieron aún más extremas en la segunda pasada, lo que provocó dramatismo arriba y abajo en la clasificación.

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Foto: Hyundai Motorsport

El ataque de Sesks no mostraba signos de detenerse, ya que el letón le sacó otro segundo a Fourmaux en la etapa 12 antes de que la batalla por el liderato diera un giro dramático en la etapa 13, Um Al Jerem 2. Tanak y Pajari se habían acercado a 6,3s del liderato, compartiendo la tercera posición, pero ambos sufrieron pinchazos. Los pinchazos se produjeron al principio de la etapa, lo que obligó a los dos pilotos a detenerse y cambiar las ruedas, lo que les apartó de la lucha por la victoria.

Pajari se reincorporó a la etapa por delante de Fourmaux, pero el polvo dejado por el piloto de Toyota resultó ser una distracción y Fourmaux se saltó un cruce. El retraso le costó el liderato al francés, ya que Sesks le sacó una ventaja de 22.1s.

Pero hubo un giro final en lo que se recordará como una de las etapas más locas de la historia reciente del WRC.

En la etapa 14, Sesks sufrió un pinchazo en la rueda trasera izquierda al principio de la etapa, pero optó por seguir adelante, llegando al final de la etapa con una desventaja de 54,1s. Parecía que Fourmaux heredaría una ventaja significativa, pero el piloto de Hyundai también sufrió un pinchazo en la parte delantera izquierda.

Fourmaux también optó por no detenerse a cambiar la rueda, perdiendo 29,6s en total, pero fue suficiente para volver a colocarse en cabeza antes de que la penalización de check-in reorganizara la clasificación.

Kalle Rovanpera, de Toyota, fue uno de los afortunados que no tuvo problemas con los neumáticos en la última prueba del día. El finlandés ganó la etapa y se colocó quinto en la general.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Foto: TOYOTA GAZOO Racing

Ogier fue uno de los que sufrió un pinchazo en la última etapa del día, pero consiguió llegar al parque de asistencia en sexta posición [+1m12.8s], 0.2s por detrás de Rovanpera, pero por delante de Pajari y del líder del campeonato Elfyn Evans.

Evans sufrió su propio pinchazo en la 11ª etapa, que obligó al galés a detenerse y cambiar una rueda, lo que le costó 1m38s. Al principio, Evans cayó a la 10ª posición antes de subir a la octava, tras una serie de pinchazos de sus rivales por la tarde.

Así las cosas, Evans llega a la última jornada con un punto de desventaja sobre Ogier en la lucha por el campeonato. También habrá 10 puntos más por los que luchar en las tres etapas del sábado.

El top 10 lo completaron el piloto de M-Sport Gregoire Munster y el mejor corredor de Rally2 Oliver Solberg.

Tanak terminó el viernes en 16ª posición tras sufrir un total de cuatro pinchazos a lo largo del día, lo que le hizo llegar tarde al último control horario, incurriendo en una penalización de 2m30s.

