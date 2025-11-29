WRC Arabia Saudita: Ogier frena a Evans, a una especial del título

Hubo caos el viernes por la tarde, ¡y luego un sprint el sábado por la mañana! Al iniciarse las tres últimas etapas del Rally de Arabia Saudita, era como si los contadores se hubieran puesto a cero entre Elfyn Evans y Sébastien Ogier, los principales aspirantes al título, mientras que Kalle Rovanperä necesitaba circunstancias milagrosas. En juego estaban los puntos extra otorgados en este único día, a pesar de que los dos hombres empezaron el rally en sexta y octava posición de la general.

Sin dejar nada al azar, pero sabiendo también que debía asumir todos los riesgos, Elfyn Evans optó por llevar a bordo una sola rueda de repuesto... ¡al igual que su rival directo! El primer enfrentamiento tuvo lugar en la SS15 de 16,2 km, que también servirá de Power Stage para concluir el rally dentro de unas horas. ¡Sébastien Ogier ganó el primer tramo por apenas una décima de segundo!

En el otro duelo a continuación, el de la victoria del rally, fue Thierry Neuville quien se puso en cabeza, desbancando a Martins Sesks del liderato por dos segundos. El scratch fue para Adrien Fourmaux.

Ogier, quirúrgico en medio de la confusión

La segunda especial del sábado fue accidentada. Foto de: TOYOTA GAZOO Racing

El único paso por la larga, impresionante y por momentos muy rápida especial de Asfan, de más de 33 km, lo tenía todo para marcar la primera diferencia real. Esta vez, Sébastien Ogier pasó a la ofensiva, produciendo algunas imágenes espectaculares en los tramos más rápidos. Sobre todo, el francés forzó la decisión sobre el tiempo, infligiendo una bofetada de 7"9 a su rival por el título, admitiendo que estaba "un poco al límite".

El pinchazo de Kalle Rovanperä, seguido del vuelco de Takamoto Katsuta, que sin embargo le permitió reanudar provisionalmente la carrera, decantó la balanza un poco más a favor del francés, que pudo así hacerse con el segundo puesto de la general ¡tras llevarse el scratch de la SS16!

Elfyn Evans, por su parte, se mostraba decepcionado y abatido al llegar al punto de parada, dejando una sensación de impotencia en su voz. "No ha sido una buena etapa, he estado sufriendo todo el fin de semana en la arena y esta no ha sido mejor", se lamentaba el galés.

En la batalla por la victoria en el rally, Martins Sesks ha sufrido dos pinchazos y ha sufrido un serio revés, abriendo un poco más el camino a Thierry Neuville, líder confirmado. Adrien Fourmaux, que ha perdido tiempo por culpa de Martins Sesks que le precedía durante una decena de kilómetros, ha conseguido limitar los daños.

La jerarquía ha dado un vuelco antes de la Power Stage, que cerrará la temporada, y puede dar a Sébastien Ogier la opción de ir relativamente sobre lo seguro para sellar el desenlace del campeonato.

Rally de Arabia Saudita - Clasificación tras la SS16

Pos. Piloto Coche Tiempo / diferencia 1 T. Neuville Hyundai 3h10'07"6 2 S. Ogier Toyota +1'10"9 3 A. Fourmaux Hyundai +1'29"9 4 S. Pajari Toyota +1'47"2 5 T. Katsuta Toyota +2'02"4 6 E. Evans Toyota +3'58"7 7 K. Rovanperä Toyota +5'36"4 8 G. Munster M-Sport Ford +7'04"6 9 M. Sesks M-Sport Ford +7'42"8 10 J. McErlean M-Sport Ford +8'24"8