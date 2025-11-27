WRC Arabia Saudita: Martins Sesks toma la delantera, Kalle Rovanpera sufre un pinchazo

Martins Sesks realizó una actuación impresionante para adueñarse del liderato en el Rally de Arabia Saudita inaugural el jueves por la mañana, mientras que el aspirante al título del Campeonato Mundial de Rally, Kalle Rovanpera, sufrió un pinchazo costoso.

Sesks, piloto de M-Sport-Ford que regresa, casi logró barrer con todos los tramos, solo negado por un pequeño error en el cuarto tramo. El letón, que se benefició de una posición de salida más limpia en los nuevos tramos de grava dura, tomó una ventaja de 1,3 segundos sobre Adrien Fourmaux, de Hyundai, antes de la asistencia del mediodía, con Sami Pajari, de Toyota, tercero a 1,7 segundos.

En la lucha por el título, los tres aspirantes al campeonato se vieron perjudicados por el efecto de limpieza de la carretera, pero fue Sebastien Ogier quien encabezó al líder del campeonato, Elfyn Evans, en la séptima posición, con Rovanpera (a 24 puntos de Evans) en décimo después de su retraso por el pinchazo.

El bucle comenzó con un tramo desértico extremadamente arenoso que ofreció a los pilotos la posibilidad de asumir más riesgos que en los tramos rocosos que siguieron. El tramo parecía volverse más rápido con cada pasada, aunque la arena cubría rocas para quienes venían detrás.

Sesks, que comenzó el día en tercera posición, logró un arranque fulminante para conseguir apenas su tercer triunfo de tramo en el WRC por 0,3 segundos frente al Toyota de Sami Pajari, con Ogier como el mejor de los aspirantes al título en tercer lugar.

Sebastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Photo by: Toyota Racing

Ogier logró recortarle la asombrosa cifra de 12,8 segundos a Evans, quien declaró que había sido demasiado cauteloso en su pasada por el tramo. A Rovanpera le fue mejor que a Evans, pero aún así quedó a 5,9 segundos del ritmo de Sesks. Fourmaux encabezó la ofensiva de Hyundai por delante de Thierry Neuville, quien rompió el parabrisas de su i20 N tras una caída fuerte después de un salto.

El tiempo fue suficiente para que Sesks saltara al liderato del rally por 1,2 segundos sobre Ogier, quien avanzó al segundo puesto, mientras que el líder del jueves por la noche, Ott Tanak, tuvo dificultades para encontrar ritmo y cayó al sexto lugar general.

Las condiciones para la siguiente prueba [tramo 3 Moon Stage 1, 20,12 km] contrastaron drásticamente con el tramo anterior. Los caminos arenosos fueron reemplazados por condiciones rocosas brutales que aumentaban el riesgo de pinchazos.

Neuville fue uno de los que sufrió en las condiciones duras, ya que el vigente campeón del mundo sufrió un pinchazo en la rueda trasera derecha hacia el final del exigente tramo. Por suerte, el belga solo perdió 15,2 segundos, pero cayó al sexto lugar detrás del Toyota de Takamoto Katsuta.

Sesks volvió a marcar el ritmo al frente al adjudicarse otro mejor tiempo de tramo, esta vez con un impresionante margen de 4,3 segundos sobre Fourmaux, lo que amplió su ventaja en el rally a 7,3 segundos mientras este último se colocaba segundo en la general.

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

El efecto de limpieza de la carretera volvió a afectar a los aspirantes al título. Rovanpera emergió como el más rápido del trío, aunque quedó a 18,4 segundos del tiempo de Sesks. Ogier perdió 23,4 segundos, mientras que Evans quedó a 24,6 segundos del ritmo.

“Este probablemente es el peor tramo [por el efecto de limpieza] y tampoco tuve un gran ritmo”, dijo Evans.

Ogier añadió: “Hubo un poco de cautela y mucho más riesgo que en el tramo anterior porque es más rocoso”.

La difícil mañana de Evans continuó en el tramo final del bucle [Khulays 1, 11,33 km], una prueba aún más dura que la anterior. Evans se pasó en un cruce, lo que le obligó a dar marcha atrás brevemente para volver al camino, perdiendo segundos valiosos.

Ogier no tuvo estos problemas y logró recortar otros 7,8 segundos al líder del campeonato. Sin embargo, su compañero de equipo y también rival por el título, Rovanpera, tuvo problemas al sufrir un pinchazo en la rueda trasera izquierda que le costó 49,6 segundos después de decidir no detenerse y cambiar la rueda, lo cual fue la decisión correcta.

“No golpeé absolutamente nada”, dijo un frustrado Rovanpera. “Resume bastante bien este año, siempre es así, y todos estos pinchazos aparecen de la nada. Es lo que hay.”

Sesks parecía encaminado a llevarse el tramo, pero cometió un error en el mismo cruce que atrapó a Evans. Esto redujo su ventaja a 1,3 segundos sobre Fourmaux. Pajari se llevó el mejor tiempo del tramo por 0,8 segundos sobre Fourmaux, con solo 1,7 segundos cubriendo a los tres primeros.

Tanak recuperó el terreno perdido al inicio para terminar el bucle en cuarto lugar [+14,8 s] por delante de Neuville y Katsuta. Ogier se mantuvo séptimo [+27,6 s] por delante de Evans [+50,3 s], con el cinco veces ganador del Dakar, Nasser Al-Attiyah, y Rovanpera completando los diez primeros, por delante del piloto de M-Sport, Gregoire Munster.

Josh McErlean, de M-Sport-Ford, se convirtió en el primer piloto en tener problemas, al sufrir un pinchazo delantero derecho en un bache en un cruce en el primer tramo del día. El irlandés se detuvo para cambiar la rueda y perdió más de dos minutos. McErlean y su copiloto Eoin Treacy también lidiaron con un problema de intercomunicador durante todo el tramo.

Las tripulaciones repetirán la serie de tres tramos esta tarde antes de concluir la acción del día con una pasada de 5,22 km por el tramo Jameel Motorsport Super Special.