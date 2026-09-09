WRC aumenta la asignación de neumáticos por equipo en Chile para evitar problemas

Las tripulaciones de la categoría Rally1 del Campeonato del Mundo de Rallyes recibirán una mayor asignación de neumáticos para afrontar esta semana las etapas de grava abrasiva del Rally de Chile.

Con el fin de evitar que se repita la serie de pinchazos y deslaminaciones de neumáticos que afectaron al Rally de Paraguay el mes pasado, la FIA ha introducido cambios en la asignación de neumáticos para la prueba de este fin de semana en Chile.

Según la normativa vigente, los equipos de Rally1 suelen disponer de 28 neumáticos para un rally sobre tierra, pero la asignación se ha ampliado ahora a 36 neumáticos, tal y como confirma un boletín de la FIA. Los equipos de Rally2 seguirán contando con la asignación inicialmente prevista de 30 neumáticos.

Las etapas de Chile han presentado en el pasado un alto riesgo de pinchazos; de hecho, la edición de 2023 de la prueba provocó varios fallos en los neumáticos del entonces proveedor del WRC, Pirelli.

Tras analizar los fallos en Paraguay, el actual proveedor de neumáticos del WRC, Hankook, afirma que el tiempo inusualmente cálido, combinado con la naturaleza abrasiva de las etapas, provocó un desgaste adicional e inesperado de los neumáticos.

"Lo que vimos la mañana [del viernes] fue un desgaste mucho mayor del que esperábamos, mucho mayor que el del año pasado", explicó Steven Cho, de Hankook, a Motorsport.com. "Cuando se observa un desgaste tan elevado, significa que el terreno es muy abrasivo y muy irregular.

"Las vueltas del viernes fueron realmente largas, así que, con una temperatura más alta que la del año pasado y el aspecto de las etapas, con arcilla muy compactada y el lecho rocoso aflorando, fue muy duro para los neumáticos. Tanto nosotros como los pilotos y los equipos consideramos que la agresividad de las carreteras fue mayor de lo que, creo, nadie esperaba".

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto: Toyota Racing

"Entiendo la frustración de los pilotos. Al fin y al cabo, son ellos los que están en la cabina, sin duda. Pero, precisamente porque están en la cabina y son ellos quienes viven de primera mano la experiencia, las sensaciones y los retos en el circuito, a veces tampoco tienen una visión completa.

"Seguimos creyendo que, en términos generales, hemos dado un paso adelante con la especificación actual. Pero está claro que lo que estamos constatando ahora es que, en determinadas condiciones específicas, seguimos teniendo dificultades.

"En Portugal tuvimos temperaturas más frescas y humedad, y los mismos neumáticos que utilizamos aquí volvieron a rendir bien. Estamos abiertos a escuchar las opiniones y comentarios de todos, y tomaremos la mejor decisión posible de cara al futuro".

Hankook sigue desarrollando sus neumáticos para 2027, aunque las especificaciones exactas para el próximo año aún no están fijadas, a la espera de la introducción del nuevo reglamento técnico del WRC.

"Estamos trabajando con ahínco en el desarrollo y lo hacemos en colaboración con los fabricantes. Aún no tenemos del todo claro qué vamos a hacer para 2027", añadió Cho.

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