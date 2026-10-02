Thierry Neuville arrebató el liderato del Rally de Italia-Cerdeña a su compañero de equipo en Hyundai, Adrien Fourmaux, por una diferencia de 0,4 segundos tras una actuación espectacular en el último tramo de una dura jornada de viernes.

La pareja de Hyundai marcó un ritmo impresionante durante la mañana, el cual mantuvieron en los tres tramos vespertinos sobre grava accidentada, donde el riesgo de sufrir un pinchazo era elevado.

Fourmaux, que busca su primera victoria en el WRC, llegó al quinto tramo (Tula - Erula) —una especial que ya había ganado en el bucle matinal— con una ventaja de 4,6 segundos sobre Neuville. A pesar de enfrentarse a condiciones mucho más difíciles, Fourmaux repitió la velocidad de la mañana y ganó el tramo superando a Neuville por 3,6 segundos, lo que casi duplicó su ventaja sobre su compañero hasta los 8,2 segundos. Hyundai logró un triplete en el tramo, con Dani Sordo marcando el tercer mejor tiempo.

Neuville respondió en el sexto tramo, marcando el mejor tiempo con un esfuerzo 3,5 segundos más rápido que el de Fourmaux, reduciendo así la diferencia a 4,7 segundos.

Neuville aprovechó ese impulso en el último tramo del bucle, superando a Fourmaux por 5,1 segundos, lo que le bastó para hacerse con el liderato.

"Ahí estuve. La gestión y la elección de neumáticos dieron sus frutos. En un momento dado me sentí tentado a tomar una decisión similar a la suya [la de Fourmaux], pero al final confiaba en que mi intuición era la correcta, y estoy contento con ello", declaró Neuville.

"En cualquier caso, es algo positivo para Hyundai y también para Adrien; es una bonita batalla y espero que podamos continuar mañana. Aún queda trabajo por hacer para sentirme más cómodo en el coche. Siento que puedo conducir rápido, pero echo de menos esa faceta que tenía antes, la de atacar al límite y estar más relajado. De momento, me estoy estresando un poco más de la cuenta".

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Hyundai

"Estoy muy satisfecho con la jornada; empezamos con fuerza. Creo que también es positivo para el equipo", añadió Fourmaux.

En la lucha por el título, el líder del campeonato, Elfyn Evans, pese a la desventaja de abrir pista, logró evitar contratiempos y minimizó el impacto de tener que limpiar la carretera, manteniéndose sexto a 1:08,9 minutos del liderato. Tal como están las cosas, el galés —que cuenta con una ventaja de 17 puntos sobre Sami Pajari— va camino de conquistar su primer título mundial.

"Aquí estamos. Ya veremos. Supongo que mañana será la prueba de fuego", comentó Evans.

Podría decirse que la actuación más destacada del día fue la del aspirante al título Oliver Solberg, quien comenzó el rally a 21 puntos del líder del campeonato y compañero de equipo en Toyota, Evans, y a cuatro puntos de otro contendiente al título, Pajari.

Aunque sus opciones de ganar el campeonato eran remotas, Solberg impresionó al situarse tercero tras el bucle matinal —ganando el cuarto tramo—, a pesar de haber sufrido un pinchazo lento en la segunda especial. El sueco siguió brillando en los tiempos y cerró la jornada con una actuación espectacular en el séptimo tramo, colocándose tercero a 12,3 segundos del líder.

Pajari había comenzado la tarde en cuarta posición, a 2,6 segundos de Solberg, pero no pudo seguir el ritmo de su compañero de equipo. El finlandés también perdió la cuarta plaza frente al vigente campeón mundial, Sébastien Ogier, quien se estaba recuperando de un pinchazo sufrido en el tercer tramo. Como resultado, Pajari quedó a 27,9 segundos de su rival por el título, Solberg, y a 2,8 segundos de Ogier.

"Creo que, en general, hoy hemos hecho prácticamente todo lo que estaba en nuestra mano. Aún quedan dos días y espero que estemos preparados para la batalla", declaró Pajari.

Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Ogier añadió: "Sin duda, mantener la motivación supuso un pequeño reto [tras el pinchazo]".

Josh McErlean terminó la jornada como el piloto mejor clasificado de M-Sport-Ford, en séptima posición. McErlean vivió un breve susto cuando pareció haber una fuga de líquido de frenos en su Ford Puma al finalizar el quinto tramo, pero el incidente no afectó al piloto irlandés.

Sus compañeros de equipo, Jon Armstrong y Martins Sesks, se vieron obligados a detenerse para cambiar neumáticos pinchados durante la mañana, aunque lograron remontar y terminar el día en la lucha por los puntos.

Al igual que Armstrong y Sesks, Takamoto Katsuta (Toyota) y Sordo (Hyundai) perdieron varios minutos tras detenerse a cambiar neumáticos dañados por la mañana. Katsuta logró remontar hasta la novena posición, justo por detrás de Armstrong.

Sin embargo, Sordo no pudo completar la jornada tras salirse de la trazada en el séptimo tramo, lo que causó daños irreparables en su i20 N Rally1.

El sábado aguardan a los equipos otros seis tramos de tierra, que suman un total de 123,66 kilómetros cronometrados.