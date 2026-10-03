Oliver Solberg afrontará la última jornada del Campeonato del Mundo de Rally a solo seis puntos de Elfyn Evans, de Toyota, tras una dramática tarde de sábado en el Rally de Italia-Cerdeña.

Solberg, líder del rally, había reducido la diferencia con Evans a cuatro puntos antes de que Thierry Neuville y Adrien Fourmaux, de Hyundai, tuvieran problemas, lo que benefició a sus rivales por el título, Evans y Sami Pajari.

Tras una sólida actuación a lo largo de toda la jornada, Solberg terminó el día liderando el rally con una ventaja de 33,6 s sobre el nueve veces campeón del mundo Sébastien Ogier, mientras que Pajari se situó tercero, a 1 min 39,9 s del líder. Evans completó la jornada en quinta posición, a 6,4 s de un Fourmaux que se estaba recuperando.

Con 10 puntos de bonificación en juego el domingo, la lucha por el título está totalmente abierta.

Tras dominar la mañana, la lucha por el título se decantó claramente a favor de Solberg, pero la balanza se inclinó ligeramente en contra del sueco tras la primera especial de la tarde.

Neuville había comenzado el bucle a 2,7 s de Solberg, pero sus aspiraciones de victoria se desvanecieron a tan solo 1,1 km de la etapa 11. El campeón del mundo de 2024 perdió la rueda trasera izquierda de su Hyundai i20 N Rally1 y se vio obligado a retirarse.

Este podría resultar un momento crucial en la lucha por el título, ya que la salida de Neuville benefició a los aspirantes al título Pajari y Evans. La diferencia de cuatro puntos que Solberg tenía sobre Evans aumentó a seis.

"Él [Neuville] tiene que mantener su posición para que podamos luchar. Por un lado me siento aliviado, pero por otro no", declaró un emocionado Solberg, que aventajaba a Sébastien Ogier en 33,6 s, mientras que Adrien Fourmaux, de Hyundai, se aupaba al tercer puesto.

El drama continuó en la siguiente etapa, en la que Hyundai sufrió otro revés. Fourmaux se vio obligado a detenerse para cambiar un neumático pinchado, su segundo percance del día. El cambio de rueda le costó a Fourmaux 1m46,12s, lo que relegó al francés al quinto puesto, por detrás de Pajari y Evans.

Como resultado, la ventaja provisional de Evans en el campeonato sobre Solberg aumentó a ocho puntos.

Solberg optó por bajar el ritmo, consciente de que no necesitaba correr riesgos adicionales dada su considerable ventaja sobre Ogier. El sueco terminó el día con fuerza y amplió su margen sobre Ogier a 33,6 s.

"Simplemente intenté hacer lo mío, disfrutarlo y divertirme. Esta tarde he sido un poco más prudente, pero lo he disfrutado mucho. De momento estamos haciendo un gran trabajo. Seguiremos haciendo lo nuestro y ya veremos qué pasa", declaró Solberg.

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1 Foto: Hyundai

Con solo 4,7 s de ventaja sobre Fourmaux, Evans se lanzó a por todas en la última especial del día para intentar mantener la quinta posición en la general. Sin embargo, el galés no pudo contener el ataque de Fourmaux. Resultó ser un día estresante, ya que la posición en la carretera impidió a Evans luchar basándose únicamente en su ritmo.

"Adrien no estará muy lejos. No creo que mañana vaya a ser sencillo. Hoy ha sido un día duro para intentar aguantar el tipo con Oliver yendo tan rápido en cabeza. Nos queda un largo camino por recorrer. Mañana nos espera un día duro. La carrera sigue totalmente abierta", afirmó Evans.

Un frustrado Fourmaux, que comenzó el sábado a 0,4 s del líder, añadió: "Para mí, ese es el ritmo cuando no me fijo en nada. Es muy difícil entender estos neumáticos. He intentado ser inteligente, pero no está funcionando. Creo que tenemos el ritmo para estar mucho mejor que en cuarta posición. Todavía podemos subir al podio, que diría que es la recompensa mínima".

Pajari también se sintió algo impotente para avanzar sin que sus rivales sufrieran algún contratiempo y afrontará el domingo a 12 puntos de Evans tras haber remontado hasta la tercera posición.

"No estamos del todo en la lucha por los primeros puestos, así que hay que hacer lo que queda por hacer. Seguimos en la carrera y aún queda un día", afirmó Pajari.

Takamoto Katsuta, de Toyota, terminó el día en sexta posición tras haber tenido que afrontar la desventaja de abrir pista después de que Martins Sesks, de M-Sport-Ford, se viera obligado a retirarse en el tramo de carretera de la etapa 11 por un problema de dirección.

Un choque contra un árbol en la penúltima etapa amenazó con acabar con la jornada de Josh McErlean. Sin embargo, el irlandés logró llevar su Ford Puma dañado hasta la octava posición, por detrás de su compañero de equipo Jon Armstrong, que disfrutó de una jornada sin incidentes.

Cuatro etapas dominicales se interponen en el camino para coronar a un nuevo campeón del mundo.