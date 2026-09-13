Oliver Solberg logró su segunda victoria de la temporada 2026 en el Campeonato Mundial de Rally tras imponerse en un frenético Rally de Chile, mientras que Toyota conquistó su décimo título de constructores, igualando el récord histórico.

Solberg y su copiloto, Elliott Edmondson, ofrecieron una actuación sólida y madura, liderando la prueba en 15 de los 16 tramos de tierra accidentada para conseguir su primer triunfo desde la cita inaugural en Montecarlo, disputada en enero.

La dupla de Toyota soportó una intensa presión durante todo el rally, con los cuatro primeros clasificados separados por apenas 20 segundos en algunos momentos. Finalmente, Solberg se llevó la victoria con una ventaja de 16,6 segundos sobre el nueve veces campeón mundial Sébastien Ogier; este último heredó la posición después de que el líder del campeonato, Elfyn Evans, sufriera un pinchazo en el penúltimo tramo.

Adrien Fourmaux (Hyundai) se aseguró el último escalón del podio, mientras que Evans tuvo que conformarse con la quinta plaza, por detrás de su rival más cercano en la lucha por el título, Sami Pajari. La victoria de Solberg ayudó a Toyota a sellar su décimo título de constructores del WRC, igualando así el récord de Lancia.

"Ha sido un fin de semana increíble. Ha sido un año de altibajos, pero el equipo siempre me ha apoyado y ha creído en mí. Por fin he tenido un poco de suerte de mi lado, lo que me permite centrarme en mi trabajo y hacer lo mío. Ha sido un fin de semana perfecto", declaró Solberg, quien ahora se sitúa a 21 puntos del líder del campeonato, Evans, a falta de dos pruebas para el final.

La lluvia caída durante la noche favoreció a los pilotos que abrían pista el viernes por la mañana. Como resultado, Solberg —que salía tercero— y el líder del campeonato, Evans, se beneficiaron de las condiciones embarradas para ascender a lo más alto de la clasificación, mientras sus rivales sufrían dificultades.

La victoria de Oliver Solberg ayudó a Toyota a asegurar el título. Photo by: Toyota Racing

Solberg se adjudicó el tramo inicial, pero Evans le arrebató el liderato por 0,4 segundos tras ganar la segunda especial. Sin embargo, fue Solberg quien llegó a la primera asistencia de mediodía con una ventaja de 2,3 segundos sobre Evans; al finalizar la jornada del viernes, esa diferencia había aumentado a 10,1 segundos, con Fourmaux en tercera posición, 1,7 segundos por delante de Ogier.

Los equipos temían los tramos secos del sábado debido al alto riesgo de pinchazos, pero los principales aspirantes superaron las seis especiales prácticamente indemnes. Las tripulaciones de Rally1 contaron con la ventaja de disponer de ocho neumáticos adicionales y un punto de cambio de neumáticos durante el bucle, medidas introducidas por la FIA para reducir el riesgo de fallos en las gomas.

El ritmo en cabeza fue frenético: Solberg y Evans marcaron tiempos acumulados idénticos durante el bucle matinal, manteniendo Solberg su ventaja de 10,1 segundos.

La lucha por el tercer puesto fue intensa, con Fourmaux y Ogier intercambiando posiciones en tres ocasiones a lo largo del día. La apuesta de Fourmaux por neumáticos blandos dio resultado en el bucle matinal, pero no pudo repetir la hazaña por la tarde.

Una actuación espectacular en la victoria del noveno tramo permitió a Solberg ampliar su ventaja a 19,1 segundos sobre Evans, quien logró contener el fuerte ataque de Ogier. Ogier ganó cuatro de los seis tramos, presionando a Evans hasta reducir la diferencia entre ambos a 1,3 segundos al final del sábado. Fourmaux afrontó los cuatro últimos tramos del domingo a 13,7 segundos del líder y a 10,7 segundos de Ogier, que ocupaba la tercera plaza.

El domingo comenzó con Evans marcando el ritmo al ganar el tramo 13, la primera pasada por la nueva especial de Carampangue, de 26,82 km. El piloto galés se colocó líder provisional de la clasificación del "Super Sunday" y abrió una brecha de 5,4 segundos respecto a Ogier, al tiempo que recortaba la ventaja de Solberg a 13,2 segundos.

Un pinchazo frustró las esperanzas de Elfyn Evans. Photo by: Toyota Racing

Sin embargo, las aspiraciones al título de Evans sufrieron un revés en la segunda pasada por el tramo, cuando un pinchazo le obligó a cambiar una rueda, haciendo que el piloto de Toyota cayera del segundo al quinto puesto.

Solberg también sufrió un pinchazo hacia el final del tramo anterior de Biobío (8,78 km), pero logró mantener el liderato antes de conseguir una victoria crucial para sus opciones al título. El sueco sumó 34 puntos tras ganar el *Power Stage* y terminar segundo en la clasificación del "Super Sunday".

Mientras Ogier igualaba el récord de 120 podios y Fourmaux completaba el cajón, Pajari resultó ser el gran beneficiado por el pinchazo de Evans, al terminar cuarto por delante de su rival por el título. El finlandés no pudo repetir el ritmo que le llevó a ganar las tres pruebas anteriores en Estonia, Finlandia y Paraguay, lo que le dejó rodando en una solitaria quinta posición durante la mayor parte del rally.

Pajari se sitúa ahora a 17 puntos de Evans en la lucha por el título, después de que este último rescatara cuatro puntos extra al terminar segundo en el *Power Stage*.

Esapekka Lappi, de Hyundai, terminó sexto tras tener dificultades para encontrar ritmo o confianza al volante de la que podría ser su última participación con un Rally1.

Josh McErlean, de M-Sport-Ford, logró terminar séptimo tras sobrevivir a un roce con un talud y un árbol el domingo. A McErlean le fue mejor que a su compañero de equipo Jon Armstrong, quien terminó frustrado tras volcar y abandonar cuando ocupaba la sexta posición en el octavo tramo.

Thierry Neuville, de Hyundai, se retiró del rally el sábado tras sufrir un vuelco a alta velocidad en el séptimo tramo. Afortunadamente, tanto él como su copiloto, Martijn Wydaeghe, resultaron ilesos. Takamoto Katsuta, de Toyota, vivió otro rally complicado tras retirarse en el primer tramo al quedar atrapado con su GR Yaris.

Yohan Rossel, con un Lancia, se llevó la victoria en WRC2 por delante de Robert Virves —quien se adjudicó el título de WRC2 Challenger—, mientras que Ali Turkkan conquistó la corona del Junior WRC.