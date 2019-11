Citroen no llevará actualización a España

La semana pasada aparecieron imágenes que detallaban cambios importantes en el plano aerodinámico del C3 WRC de Citroën, y que sugerían que el equipo estaba probando las alteraciones más drásticas desde que se introdujeron los coches actuales para 2017.

Sin embargo, un portavoz del equipo dijo que no habrá mejoras en los WRC C3 de Sébastien Ogier y Esapekka Lappi en Salou esta semana.

Citroën esperaba introducir una nueva suspensión para la ronda anterior en Gales, pero la falta de oportunidades de homologación impidió que lo concretaran.

Por la misma razón, la importante evolución aerodinámica que el equipo realizó en los ensayos no puede ser utilizada.

Sebastien Ogier, Julien Ingrassia, Citroen C3 WRC Photo by: Hugo Blancher

Antes de la penúltima ronda del Campeonato Mundial de Rallies de este año, Citroën se negó a comentar los cambios que se presentarán en el C3.

Cuando se le preguntó al líder del campeonato, Ott Tanak, Toyota, que pensaba de las modificaciones en el coche francés, respondió: “Parece bastante agresivo, pero en algunos lugares se parece un poco a un copiar y pegar de nuestro coche..."

Cuando se le preguntó sobre las últimas novedades para el C3, la FIA le dijo a Motorsport.com: "La FIA, a través de sus departamentos técnicos y de rallies, ha trabajado estrechamente con Citroën Racing durante los últimos meses para ayudarles a validar algunas evoluciones de su coche e implementarlas.

"Sin embargo, hasta la fecha, Citroën Racing no ha solicitado a la FIA que homologue nuevas piezas."

Para conseguir su primer título, Tanak necesita terminar dos puntos por delante de Ogier en Salou, mientras que Thierry Neuville -el único otro piloto capaz de levantar la corona de 2019- necesita terminar 12 puntos por encima de Tanak para mantenerse en la lucha por la final del campeonato en Australia.

"De eso no hay duda", dijo Tanak, para quien una victoria en España el domingo por la tarde le bastaría para coronarse por primera vez.

"Tenemos que cumplir y ahora realmente tenemos que cumplir. Necesitamos una gran actuación.

"Hemos hecho un buen test y, en general, la sensación es bastante buena con el coche, así que ahora tenemos que ver.

"Supongo que la atención se centrará en mí, pero al mismo tiempo en Ogier y Thierry, quienes harán todo lo posible. No hay duda de eso por su parte.

"Pero para mí, no hay necesidad de arriesgarlo todo. No necesito hacer nada si el sentimiento no está ahí.

"Si me siento cómodo con el auto, entonces estoy seguro de que podemos pelear, pero veamos cómo va."