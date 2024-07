El WRC confía en mantener a los fabricantes entre rumores sobre Hyundai

El Campeonato del Mundo de Rallyes está haciendo "todo lo posible" para mantener a sus fabricantes actuales y crear una categoría que pueda atraer al menos a una nueva marca en 2027, según el promotor del campeonato.

El WRC se ha esforzado durante mucho tiempo por ampliar su base de fabricantes, habiendo operado con tres marcas: Toyota, Hyundai y Ford (a través de M-Sport) representadas en la máxima categoría desde la salida de Citroën a finales de 2019.

Sin embargo, en Polonia a principios de este mes circularon reportes de que Hyundai se está preparando para lanzar un programa Hypercar en el Campeonato Mundial de Resistencia, lo que arroja dudas sobre el futuro a largo plazo del fabricante de automóviles coreano en el WRC.

El presidente de Hyundai Motorsport y director del equipo, Cyril Abiteboul, ha afirmado que la marca anunciará sus planes de competición, incluido el WRC, a su debido tiempo, lo que podría ocurrir en septiembre.

La noticia llega apenas un mes después de que la FIA diera marcha atrás en sus planes de cambiar el reglamento técnico para el próximo año, tras recibir presiones de los fabricantes del WRC, y en su lugar optara por la estabilidad para los próximos dos años, antes de un reglamento totalmente nuevo para 2027.

Preguntado por las especulaciones en torno a Hyundai, el promotor del WRC cree que el campeonato puede mantener sus fabricantes actuales y añadir uno más en 2027.

"No puedo decir que no tenga ninguna duda (de que todas las marcas actuales se quedarán) porque no es nuestra decisión, pero confío en que crearemos un campeonato tan bueno que merezca la pena estar ahí", dijo Peter Thul, Director Deportivo Senior del Promotor del WRC, a Motorsport.com. "Y además de eso, también espero que si tenemos un buen reglamento (para 2027) hecho para finales de año consigamos al menos un fabricante más para 2027. Este es nuestro objetivo".

Hyundai i20 N Rally1 Foto de: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

"Este es nuestro deseo, porque tenemos que hacer avanzar el campeonato. Y de nuevo, no puedo comentar sobre los pensamientos internos de los fabricantes. Pero como he dicho, tiene que ser tan atractivo que quieran quedarse. Esto es lo que podemos hacer y tenemos que hacer".

"Haremos todo lo posible por mantener a estos tres a bordo y hemos mantenido buenas conversaciones con ellos. Estamos abiertos a cualquier sugerencia. Creo que nunca hemos tenido tan buenas discusiones, ya sea sobre reglamentos o normativas deportivas".

El promotor del WRC ha declarado que el impulso de la FIA hacia la estabilidad hasta finales de 2026 es la "decisión correcta", pero Thul ha reiterado la necesidad de que el reglamento de 2027 se publique este año para ayudar a los fabricantes a entender la dirección futura del campeonato.

"Soy bastante positivo, creo que (la petición de la FIA de estabilidad en el reglamento técnico) es la decisión correcta", añadió Thul.

"Ha estado bien debatir todo este tipo de cosas y lo que tenemos ahora es estabilidad. Pero para nosotros es aún más importante que el reglamento para 2027 se haga ahora de una forma muy rápida. Eso significa que lo necesitamos este año porque tenemos que pensar en el futuro, creo que todo el mundo sabe que es necesario y que ya hay mucho trabajo en marcha".

"Digamos que no estamos haciendo el reglamento, pero sabemos lo que pasa y tengo mucha confianza. Se está avanzando en la dirección correcta. Creo que todo el mundo tiene un sentido común de cómo debería ser. Lo único es cuánta flexibilidad tiene que haber para los diferentes tipos de transmisiones, esto no lo sé".