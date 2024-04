WRC Croacia: Neuville marca el ritmo delante de Evans

El piloto de Hyundai marcó el ritmo y lideró tres de las cuatro etapas matinales para abrir una ventaja de 8.6s sobre su rival más cercano por el título, Elfyn Evans.

El ocho veces campeón del mundo Sébastien Ogier se las arregló admirablemente a medida que las condiciones de la etapa empeoraban tras cada pasada para terminar el bucle en tercera posición, a 21.5s de distancia. Ott Tanak, de Hyundai, se mantuvo cuarto [+37.3s] a pesar de tener problemas con su i20 N.

Adrien Fourmaux, de M-Sport, completó los cinco primeros [+41.6s] por delante de Takamoto Katsuta [+1m12.2s], Andreas Mikkelsen [1m39.1s] y Gregoire Munster [+1m57.3s].

Thierry Neuville disfrutó de un fuerte inicio de rally, aprovechando al máximo las condiciones más limpias, gracias a ser el primero en salir a la carretera.

Neuville se impuso en la primera pasada de Krasic - Sosice 1 [de 23,63 km], marcando un tiempo 6.6s más rápido que su rival más cercano y aspirante al título, Evans, que salía segundo. Si bien el tiempo de Neuville demostró ser sobresaliente, no estaba muy contento al final de la etapa, ya que su i20N, uno de los tres Hyundai que llevaban una decoración en homenaje a su difunto compañero de equipo Craig Breen, "subviraba muchísimo".

Según pasaban los coches por la etapa, se arrastraba más suciedad por la superficie de la carretera, lo que contribuyó a ralentizar los tiempos de los perseguidores. Ogier, que salía sexto, logró el tercer mejor tiempo, a 14.5 segundos, pero admitió que "era imposible igualar" el registro de Neuville. El francés llegó al final de la etapa con un pinchazo lento en su coche.

Tanak cedió 17.8s en su lucha contra las condiciones cada vez peores y contra un nervioso i20 N, mientras que Fourmaux fue el quinto más rápido [+20.4s] a pesar sufrir sobrecalentamiento en los neumáticos.

Un descontento Katsuta perdió 36.4s, informando de problemas con la información de su etapa, mientras que Mikkelsen se pasó en un cruce, lo que contribuyó a una pérdida de tiempo de 50.7s. El piloto de WRC2 Nikolay Gryazin se hizo con el liderato de la categoría tras marcar un tiempo más rápido que el de M-Sport Rally1 Munster, que fue noveno en la tabla.

Photo by: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport

Evans respondió al impresionante tiempo de Neuville en la primera etapa ganando la segunda - Jaskovo - Mali Modrus Potok 1 [de 9,48 km]. El piloto de Toyota se las arregló para circular por las estrechas carreteras 1.7s más rápido que Neuville, reduciendo la ventaja de este último en la general a 4,9s.

Tanak fue tercero [+2.4s] a pesar de admitir que su i20 N "no funcionaba" y que era "difícil de conducir". Fourmaux cedió 4.2s pero fue 0.6s más rápido que Ogier, que se fue largo mientras luchaba contra las condiciones cada vez más sucias de la carretera. Los ocho primeros fueron completados por Katsuta, Munster y Mikkelsen, este último con un coche nervioso.

En la tercera etapa, Neuville recuperó y amplió su ventaja sobre Evans a 8,6s tras marcar el tiempo de referencia en el primer paso por Ravna Gora-Skrad [10,13km]. Neuville se llevó la victoria de etapa por 3.5s sobre Evans, con Ogier sólo una décima más atrás a pesar de enfrentarse a un asfalto mucho más sucio.

Fourmaux siguió ganando confianza y se hizo con el cuarto mejor tiempo, 4.9s más rápido que Tanak.

Los equipos se encontraron con nieve en el arcén en la última etapa del bucle [Platak 1 - 16,63 km], pero lo más importante es que la carretera estaba seca.

Neuville volvió a encabezar la tabla de tiempos a 0.2s de su perseguidor, Evans, pero el belga admitió que no pudo dar más.

"Es probablemente la etapa más limpia. No puedo atacar", dijo Neuville, que llevó un neumático duro y cinco blandos para el bucle, frente a Evans, tres duros y tres blandos.

"Tengo que ser muy suave y limpio. No hay manera de que apriete, si no, no funciona. Me gustaría ir más rápido".

La etapa resultó ser la más reñida del bucle, ya que Ogier marcó un tiempo 0.3s más lento que Neuville.

"Ha sido una buena actuación, podemos estar contentos con nuestro bucle. Hemos perdido algo de terreno, pero espero que mejor por la tarde. El blando era sin duda la elección equivocada, estoy contento con mi elección mixta", dijo Ogier.

Tanak volvió a ser el mejor del resto, pero estaba claro que le costaba coger confianza al volante y afirmó que "de alguna manera nos ha costado más que en Montecarlo" durante su pasada, que fue 7.2s más lenta que la de su compañero de equipo. No fue el único piloto de Hyundai con problemas, ya que Mikkelsen se vio obligado a luchar con su coche hasta el final.

En WRC2, el piloto de Citroën Gryazin abrió una ventaja de 12.4s sobre su compañero de equipo Yohan Rossel.

Los equipos pasarán por una zona de montaje de neumáticos antes de una segunda pasada por las etapas esta tarde, antes de regresar al parque de servicio de Zagreb.