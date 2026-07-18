WRC Estonia 2026: Solberg mantiene a Pajari bajo presión la mañana del sábado
Sami Pajari sigue siendo un sólido líder del Rally de Estonia tras la etapa del sábado por la mañana, pero Oliver Solberg ha ganado sus dos primeras especiales y ha reducido ligeramente la diferencia, mientras que el tercer puesto de Adrien Fourmaux se ve cada vez más amenazado por Thierry Neuville.
Las rápidas etapas del Rally de Estonia no favorecen las grandes diferencias, pero Sami Pajari se ha forjado una cómoda ventaja al ganar todas las especiales del programa del viernes. Oliver Solberg puso fin a su racha este sábado y le recortó algo de tiempo.
Pajari retomó el ritmo del viernes en la ES8 (Peipsiääre, 24,35 km), una de las especiales más largas del rally, con tramos rápidos por los bosques. Pajari se impuso a , a Solberg por 1"6 y a Adrien Fourmaux por 7"8. El resto de pilotos perdieron más de diez segundos respecto al finlandés.
En la clasificación general, Pajari tenía una ventaja de 16"3 sobre Solberg, 24"3 sobre Fourmaux, 35"7 sobre Thierry Neuville y 46"0 sobre Sébastien Ogier. Martins Sesks seguía sexto, a más de un minuto, ya que una penalización de 20 segundos por presentarse tarde el viernes por la mañana le impedía adelantar a Ogier.
El primer perseguidor del letón era Elfyn Evans, a 2"1. Tras un viernes complicado al tener que abrir la pista, la líder del campeonato ganó dos puestos nada más comenzar la jornada, adelantando a Esapekka Lappi y aprovechando un problema en el tubo de escape de Josh McErlean, quien perdió diez minutos y acabó abandonando una especial más tarde. El top 10 lo completaban , Lappi, Jon Armstrong y el piloto local Robert Virves, líder en WRC2.
Pajari continuó su racha de mejores tiempos en la ES9 (Mustvee, 10,67 km), que volvía a atravesar zonas boscosas. Se impuso a Solberg y Fourmaux. Sesks perdió algo de tiempo debido a un pinchazo en el neumático delantero derecho, lo que permitió a Evans arrebatarle el sexto puesto en la clasificación general, por 5"8.
Oliver Solberg y Elliott Edmondson pusieron fin a la racha de especiales ganadas por Sami Pajari y Marko Salminen
Foto de: Toyota Racing
La ES10 (Peipsiääre, 24,35 km) supuso la segunda pasada por la especial que había inaugurado la jornada y fue escenario de un pequeño incidente : Pajari no fue el más rápido y Solberg marcó el mejor tiempo y le recortó 3"3 a su compañero del equipo Toyota, reduciendo así la diferencia a 14"3 en la clasificación general.
No se registraron cambios en la clasificación, pero Neuville le recortó 4"1 a Fourmaux, quien sufrió algunos daños en el parachoques delantero de su coche al chocar contra un antideslizamiento. Neuville se ha acercado a 8"7 del tercer puesto que ocupa el francés.
Solberg volvió a ser el más rápido en la ES11 (Mustvee, 10,67 km), dos décimas por delante de Pajari, lo que le permitió recortar la diferencia a 14"1 en la clasificación general.
Neuville volvió a recortar tiempo a Fourmaux, que se vio ralentizado por un pinchazo en los últimos cinco kilómetros. El belga se ha acercado a 5"6 en la clasificación general, mientras que Fourmaux se situaba ahora a 39"0 del líder. La desventaja de Ogier superó el minuto por primera vez en el rally. Por detrás de ellos, Evans siguió ampliando la ventaja sobre Sesks.
|Mejores tiempos del sábado por la mañana
|ES8
|24,35 km
|Peipsiääre 1
|S. Pajari
|ES9
|10,67 km
|Mustvee 1
|S. Pajari
|ES10
|24,35 km
|Peipsiääre 2
|O. Solberg
|ES11
|10,67 km
|Mustvee 2
|O. Solberg
Rally de Estonia - Clasificación tras la ES11
|Pos.
|Piloto
|Coche
|Tiempo / diferencia
|1
|S. Pajari
|Toyota
|1 h 26' 21" 6
|2
|O. Solberg
|Toyota
|+14"1
|3
|A. Fourmaux
|Hyundai
|+39"0
|4
|T. Neuville
|Hyundai
|+44"6
|5
|S. Ogier
|Toyota
|+1'04"4
|6
|E. Evans
|Toyota
|+1'21"1
|7
|M. Sesks
|Ford M-Sport
|+1'35"9
|8
|E. Lappi
|Hyundai
|+1'41"5
|9
|J. Armstrong
|Ford M-Sport
|+2'03"3
|10
|R. Virves
|Skoda (WRC2)
|+4'58"5
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