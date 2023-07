WRC Estonia: Tanak gana la primera etapa, Evans y Lappi en la cima

El campeón del mundo de 2019, Ott Tanak, comenzó el evento de 21 etapas ganando la prueba inicial de Tartu Vald de 3,3 km, pero ocupa el último lugar en la clasificación general después de ser golpeado con una penalización de cinco minutos tras un cambio de motor forzado después del shakedown.

Tanak, que se enfrenta a una ardua lucha por sumar puntos en el campeonato, destacó lo que podría haber sido al ganar la etapa de espectadores por 0,6s sobre Elfyn Evans, de Toyota, y Esapekka Lappi, de Hyundai, que marcaron tiempos idénticos.

"Diría que cuanto más tengo que pasar a lo largo del día, más me duele", dijo Tanak al final de la etapa.

"Cada vez me duele más. Nuestras opciones para el campeonato eran bastante ajustadas teniendo en cuenta nuestras actuaciones este año y estábamos trabajando duro para los dos próximos rallies.

"Esto ha sido una auténtica patada en las pelotas".

En virtud de la penalización de Tanak, Evans y Lappi llegarán al sábado con una ventaja compartida de 0,1s sobre el líder del campeonato y piloto de Toyota, Kalle Rovanpera, que optó por un comienzo comedido del rally.

"No me he estresado demasiado en esta ocasión, es una etapa complicada, así que hemos hecho un recorrido limpio sin forzar", dijo Rovanpera.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto: McKlein / Motorsport Images

"Mañana va a ser interesante, abrir la carretera será un gran reto al parecer, hay mucha grava suelta en la carretera en las etapas del viernes. Tenemos que hacerlo lo mejor posible y ver dónde estamos mañana".

Thierry Neuville, de Hyundai, terminó la etapa a 1,6s del líder, pero por delante de Takamoto Katsuta, de Toyota, y Teemu Suninen, que debutaba en el Rally1 pilotando el tercer Hyundai i20N. Pierre-Louis Loubet, de M-Sport, completó el grupo de ocho coches del Rally1.

El piloto de Toksport Skoda, Andreas Mikkelsen, se colocó en cabeza del WRC2 con 0,3 segundos de ventaja sobre Oliver Solberg, que perdió tiempo en la etapa debido a un medio trompo y a un ligero exceso de velocidad.

El rival de WRC2 Emil Lindholm tuvo suerte de llegar al final de la etapa después de dañar su suspensión trasera izquierda en su debut competitivo para la escuadra Rally2 de Hyundai.

El rally continúa el viernes con las tripulaciones preparadas para enfrentarse a siete etapas más, que comprenden 133 kilómetros de acción competitiva.