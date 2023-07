El WRC analiza cambios para introducir en 2024

El WRC está siendo sometido a una amplia revisión, en un intento de mejorar su atractivo tras las recientes críticas de pilotos, equipos y aficionados.

Tras varias reuniones celebradas en los últimos dos meses, se ha recopilado una lista de ideas presentadas por las partes interesadas. El promotor del WRC y la FIA están trabajando en una propuesta de cambios para 2024 que se presentará al Consejo Mundial del Motor de la FIA a finales de este año.

La primera ola de ajustes a los eventos se introdujo con éxito en el Rally de Estonia el pasado fin de semana, que incluyó la sustitución de una conferencia de prensa previa al evento por un nuevo espectáculo "conoce a los equipos" celebrado en el escenario frente a miles de aficionados en la salida ceremonial. Este espectáculo, junto con la rueda de prensa posterior al evento, se retransmitieron en directo y de forma gratuita para los aficionados por primera vez, recibiendo una respuesta muy positiva por parte de los fans.

Sin embargo, no se introducirán cambios más significativos en las pruebas del campeonato hasta el año que viene, ya que el WRC ha confirmado que la mejora del formato dominical es una de sus prioridades.

Los domingos han sido objeto de críticas, ya que los equipos suelen rodar a "velocidad de crucero" para ahorrar neumáticos antes de la Power Stage con la que finaliza el rally, en la que están en juego los puntos extra. El director deportivo senior del WRC, Peter Thul, ha revelado que una idea que se está debatiendo para mejorar el espectáculo es desarrollar una nueva estructura de puntos.

"El [formato] del domingo es lo primero de la lista", dijo Thul a Motorsport.com.

"Me sorprendió cuando recibí los datos internos, pero mucha gente ve los rallies el domingo por la mañana y nos gustaría que el domingo fuera un final a la altura, y no porque no pase nada el viernes y el sábado".

"Nos gustaría evitar los paseos por los tramos. Hubo un debate sobre si un juego de neumáticos nuevos ayudaría. Un gran grupo de pilotos dijo que no. No hay una solución adecuada al 100%".

"Estamos pensando y discutiendo, sin ninguna conclusión final hasta ahora, pero si es cierto que un mejor sistema de puntos ayudaría a que fueran más rápidos el domingo".

"Esto significaría que alguien que ha tenido que reincorporarse bajo las [reglas] del Super Rally podría conseguir más puntos, lo que haría valer la pena de que el piloto invirtiera en ello. En este momento, si hay alguien que está fuera de los puntos, va a velocidad de crucero en las tres últimas etapas y luego va a por todas en la Power Stage".

"No puedo decirte números [en términos de cómo funcionará el sistema de puntos] porque no está decidido, pero tendrá que estar equilibrado con el resto del sistema".

"El ganador debe obtener la mayor cantidad de puntos y, evidentemente, los que terminen el rally deben tener un beneficio por ello o, de lo contrario, devaluamos los días previos. Tenemos que hacerlo asequible de entender para el público también".

"Quizá podamos tener la zona de montaje de neumáticos o el reagrupamiento antes del Power Stage, eso es más interactivo. Un paseo por la parrilla [con los aficionados] y cosas así. Esto tiene que armonizarse con las normas del parc fermé, pero hay una manera de hacerlo. La buena noticia es que no hay nadie bloqueando nada".

Thul también reveló que se está debatiendo el regreso de la etapa de clasificación para determinar el orden de las carreteras de un rally al inicio de la prueba.

Este formato se utiliza actualmente en el Campeonato de Europa de Rallyes y formó parte brevemente del WRC entre 2012 y 2014.

También se ha planteado acortar las pruebas del WRC y la introducción de un "servicio remoto" los sábados para que los medios de comunicación y los aficionados puedan interactuar más con los pilotos. Es poco probable que vuelvan los servicios matinales en los rallies de tierra, para garantizar así que todo el personal que trabaja en el campeonato no esté más de 10 horas trabajando cada día de competición.

"Funciona muy bien [la fase de clasificación] en el ERC, pero si lo hacemos mal podríamos acabar con el dominio total de un piloto y entonces tendríamos exactamente lo que teníamos antes", añadió Thul.

"No estoy en contra, personalmente me gusta, pero tenemos que ver las desventajas que conlleva. No queremos meter la pata. Tenemos que evaluar cuidadosamente y obtener toda la información".

"Hemos hablado de acortar el formato, pero no en todas las pruebas. Pensamos que a veces las etapas más cortas pueden aportar más emoción y podemos mostrar más coches. Todo está sobre la mesa. Está siendo un debate muy fructífero".

"Creo que cambiaremos, pero no todo de golpe ni repentinamente, y si tomamos determinadas decisiones puede que alguien se sienta decepcionado. Estoy bastante seguro de que el año que viene será mejor que este".