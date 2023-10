WRC Europacentral: Neuville manda y Rovanpera se acerca al título

El piloto de Hyundai salió de un sábado dramático con una ventaja de 26,2s sobre Rovanpera, después de haber empezado el día a 36,4s del finlandés.

Neuville se adjudicó dos victorias de etapa a lo largo de la mañana antes de recortar la desventaja con Rovanpera a 10,9s después de que este último se pasara en una horquilla. El belga asumió el liderato cuando Rovanpera pasó a modo de crucero después de que su rival por el título y compañero de equipo en Toyota, Elfyn Evans, se cayera en la undécima etapa.

Rovanpera, consciente de que las esperanzas de Evans de hacerse con el título estaban prácticamente acabadas, se dedicó a rodar a velocidad de crucero durante toda la tarde, lo que permitió a Neuville abrir una sólida ventaja.

Ott Tanak, de M-Sport, terminó el día en tercera posición, a 1m49.1s, seguido de Sébastien Ogier, de Toyota (+2m20.2s) y de su compañero de equipo Takamoto Katsuta (+2m47.9s).

Teemu Suninen (+2m58,8s) de Hyundai, Gregoire Munster (3m52,2s), Pierre-Louis Loubet (+905,8s), el mejor competidor de Rally2 Adrien Fourmaux (9m12,3s) y el líder de WRC2 Emil Lindholm (9m18,8s) completaron los 10 primeros.

Los equipos se enfrentaron a carreteras secas por primera vez desde el jueves al comenzar la tarde del sábado. Aunque la superficie de la carretera ya no estaba mojada, había mucho barro resbaladizo que se había arrastrado para navegar.

Ogier fue el que mejor se adaptó a las condiciones y se anotó su primera victoria de etapa hasta la fecha en la 12ª etapa (Schärdinger Innviertel, 15,72 km). El francés aventajó en 1,5s al líder del rally, Neuville, que no quiso sobrecargar sus neumáticos.

Foto de: Red Bull Content Pool Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT NG Toyota GR Yaris Rally1

"La primera vez del fin de semana tenemos un poco de agarre, pero en el barro es extremadamente resbaladizo. Los cambios de agarre son mayores que antes", dijo Ogier.

Tanak ha realizado una carrera limpia y ha marcado el tercer mejor tiempo por delante de Katsuta y Rovanpera, que han marcado tiempos idénticos, ambos a 4.9s de distancia.

Después de tener problemas de confianza durante el bucle matinal, Katsuta bromeó diciendo que los ingenieros de Toyota habían conseguido "cambiar su cerebro", lo que se tradujo en un rendimiento mucho mejor. La carrera ha devuelto al japonés a la quinta posición de la general, por delante de Suninen.

Con Evans ausente, Rovanpera pudo permitirse tener más cuidado en los tramos embarrados, lo que supuso que la desventaja con Neuville aumentara a 14,5s.

Esa diferencia aumentó a 26,7s cuando Rovanpera continuó adoptando el modo "cruse" en la Etapa 13 (Mühltal 27,15km), el mismo tramo de carretera en el que se pasó de frenada en una horquilla a la izquierda por la mañana.

"Es un poco más difícil [tener que sobrevivir]. Normalmente, es más fácil cuando tienes el ritmo adecuado [pero] ahora que frenas más y en algunos tramos intentas ser rápido no es tan fácil", dijo Rovanpera.

"De todas formas, creo que lo estamos haciendo bien. El único objetivo ahora es terminar".

Foto: McKlein / Motorsport Images Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

La batalla por la victoria de etapa fue la más reñida del rally hasta el momento, ya que Ogier se llevó el botín por 0,1s de un Tanak en plena carga, con Neuville a 3,5s.

Katsuta mejoró su actuación y aventajó en 1,9s a Suninen para mantener su quinta posición en la general.

La última etapa del día, celebrada por la noche, resultó ser posiblemente la más dura del rally gracias al barro que había en la carretera. Ogier la comparó con una etapa de grava del Rally GB mientras sorteaba con cuidado la prueba.

"No es realmente agradable cuando no tienes absolutamente nada de agarre con los neumáticos lisos".

El dúo de M-Sport Tanak y Loubet se dieron cuenta de lo resbaladiza que era la superficie después de salirse en una zanja en la misma curva de izquierdas. La pareja escapó del peligro para llegar al final de la etapa perdiendo 30.4s y 25.1s respectivamente.

Tanak, que corría sin presión hidráulica, se mostró inusualmente enfadado consigo mismo al final de la etapa.

"Tuve el estúpido instinto de tirar del freno de mano y se bloquearon las ruedas delanteras", dijo Tanak.

Rovanpera se adjudicó la etapa con una ventaja de 0,5s sobre Neuville y dijo que "quería conducir un poco".

Foto: Toyota Racing Kalle Rovanpera, Toyota Gazoo Racing WRT

"Sólo quería acabar el día con buenas sensaciones de alguna manera, así que he intentado conducir un poco. Es bueno llegar al final del día, es duro ahí fuera", dijo Rovanpera. "Creo que son las condiciones de asfalto más duras que he visto nunca, no creo que se pueda llamar asfalto a esta etapa".

Cuatro etapas más esperan a los participantes el domingo para concluir el rally.