WRC Europa Central: Tanak es líder tras fallar Ogier

Un raro error de Sébastien Ogier ha dado el liderato del Rally de Europa Central a Ott Tanak, de Hyundai, mientras que el debutante en la clase más alta del WRC Sami Pajari volcaba el domingo por la mañana.

Ogier comenzó el último día del rally con un margen de 5.2s sobre Tanak, pero un bloqueo al acercarse a una curva a izquierdas al comienzo de la etapa 15 (Am Hochwald 12,17km), seca pero sucia, le salió caro.

El Toyota GR Yaris del ocho veces campeón del mundo, el último en empezar la etapa, se salió de la carretera y se fue a la hierba antes de reincorporarse a la etapa, lo que le costó unos valiosos segundos.

Ogier llegó al final de la etapa 7.1s más lento que Tanak, cediendo al piloto de Hyundai el liderato del rally por 1,9s.

"Hemos bloqueado y nos hemos ido recto. Todo bien, es lo que hay", dijo Ogier cuando se le preguntó por el incidente.

La etapa resultó ser especialmente complicada para los últimos piloto en salir, ya que la grava y la suciedad se habían arrastrado hasta la superficie después de que se hubieran retirado varios dispositivos anticorte.

Tanak describió la etapa como una prueba con "sorpresas sucias" y "muy desafiante", y finalmente la completó 3.8s más lento que el ritmo marcado por el piloto de M-Sport-Ford Adrien Fourmaux, que regresaba a la competición y que fue el primero en salir a la carretera.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Evans fue el segundo más rápido en la etapa para mantener la tercera posición en la general. Su compañero de equipo en Toyota, Takamoto Katsuta, fue el cuarto más rápido, mientras que Neuville estuvo 0.2s por delante de su rival Tanak, aunque claramente frustrado por la falta de dispositivos anticorte.

"Viendo las condiciones que hay, no quiero forzar demasiado, hay muchas sorpresas", dijo Neuville.

"He patinado mucho nada más empezar. Todos los anticortes se han movido y algunos se han quitado, no es agradable. Se han movido muy poco y la carretera está sucia".

Las difíciles condiciones de la etapa las sufrió sin duda Pajari, que volcó cuando ocupaba la sexta posición de la general.

El finlandés, en su tercera participación en el Rally1 y la primera sobre asfalto, se salió en una curva media a izquierdas y se metió en una zanja que hizo que su GR Yaris volcara. El coche acabó sobre sus ruedas, pero con daños en la parte delantera y trasera, lo que puso fin a su rally antes de tiempo.

"Fue tan rápido que no sé muy bien qué pasó. Está claro que nos salimos un poco en una curva y volcamos, de manera bastante suave. Los daños no son tan graves en el coche, así que quizá podríamos continuar, pero no queremos causar más daños", dijo Pajari.

"Es una pena, ya que ha sido un vuelco bastante suave, pero no sé por qué ha ocurrido, porque en mi opinión estaba bien y no había nada realmente sorprendente en esa curva, así que no sé por qué".

Los pilotos afrontarán tres etapas más este domingo antes del final del rally.