FIA no está en guerra con los fabricantes por reglas técnicas del WRC 2025

El WRC se enfrenta actualmente a la incertidumbre sobre su reglamento técnico para la próxima temporada después de que la FIA propusiera cambios a los que se han opuesto firmemente los fabricantes.

En febrero, la FIA publicó su visión para el futuro a corto y largo plazo del campeonato, que incluía propuestas de cambios en los aspectos deportivos, técnicos y promocionales de la serie.

Aunque los equipos han apoyado en gran medida la mayor parte de la visión propuesta, Toyota, Hyundai y M-Sport Ford escribieron colectivamente a la FIA solicitando que se mantuvieran las actuales reglas técnicas del Rally1 en lugar de los cambios propuestos por la FIA. Los retoques al reglamento incluyen la eliminación del sistema híbrido, una reducción de la aerodinámica, conseguida mediante un alerón trasero modificado, y un restrictor de aire más pequeño, para acercar los coches a los vehículos de Rally2.

La propuesta también incluye un plan para introducir un kit de mejora en los coches de Rally2, que no ha sido recibido positivamente por los fabricantes de Rally1 y Rally2.

La idea detrás de la propuesta es aumentar el número de coches que compiten en la parte alta de los rallies, mientras que la FIA considera la medida como el primer paso hacia la introducción de una nueva normativa de Rally1 para 2027 y años posteriores.

Los fabricantes creen que la FIA debería centrarse en 2027, ya que han expresado su preocupación por el corto plazo de tiempo y el desembolso de recursos necesarios para desarrollar coches de Rally1 revisados, lo que provocó la carta de rechazo. En el Rally de Croacia de la semana pasada, los jefes de equipo calificaron el limbo de 2025 como una situación "crítica" que debe resolverse, y exigieron a los fabricantes que comuniquen el futuro a sus juntas directivas.

Tras una reunión de dos días de la Comisión del WRC a principios de este mes, la FIA confía ahora en que se está acercando a un compromiso, con mayo como objetivo para comunicar su decisión a los equipos antes del Consejo Mundial del Motor de junio.

Foto: McKlein / Motorsport Images

"La posición en la que nos encontramos en este momento es que tenemos que encontrar la armonía con los fabricantes y, honestamente, no creo que estemos tan lejos", dijo Wheatley en una mesa redonda con los medios de comunicación, incluyendo Autosport.

"Tenemos otro Consejo Mundial del Motor en junio en el que tenemos que hacer los preparativos seis semanas antes y ahora estamos justo en el proceso y nos reunimos constantemente con los fabricantes e intercambiamos ideas".

"La última fecha [para comunicar las normas técnicas] es el Consejo Mundial del Motor de junio. Existe la impresión de que hay una guerra entre la FIA y los fabricantes y no es así. Tuvimos una reunión en Ginebra que no fue negativa al 100%, tuvimos una muy buena discusión de dos días sobre una serie de temas.

"Comprendemos perfectamente la posición de los fabricantes. No quieren hacer nada, nada en absoluto".

Cuando se le preguntó si el plan es llegar a un compromiso con los fabricantes sobre la normativa, añadió: "Creo que es ahí donde estamos en este momento. Ahí es donde está el debate. Tenemos todas las opciones sobre la mesa. Sabemos cuál es el objetivo y cuál es la meta".

Wheatley también aclaró las tres razones por las que la FIA ha intervenido para proponer cambios para 2025 y 2026 en lugar de centrarse sólo en 2027.

Y añadió: "Hubo tres elementos clave, el primero fue que Pirelli no se comprometió [a un nuevo acuerdo de neumáticos]. El segundo fue que los pilotos no querían participar en el campeonato y el tercero fue, y siempre tenemos esta discusión sobre Ford, si ganan o no, pero hubo una capa adicional y fue sobre la continuidad de Hyundai [en el WRC]. Ese ha sido un cambio fundamental en la discusión de cara al futuro".

La Comisión del WRC se reunirá de nuevo el 25 de abril.