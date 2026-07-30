WRC Finlandia: Adrien Fourmaux lidera un temprano 1-2 de Hyundai

Adrien Fourmaux se hizo con el liderato inicial del Rally Finlandia tras arrasar en el tramo inaugural de la edición del 75º aniversario del famoso evento del WRC sobre grava rápida.

El piloto de Hyundai no tuvo problemas en el técnico tramo superespecial de Harju para marcar un tiempo 1.1 segundos más rápido que su compañero de equipo Thierry Neuville.

"Realmente intenté optimizarlo todo. Recuerdo que el año pasado las diferencias eran muy ajustadas en los tramos largos y perdíamos más en los tramos cortos. Lo intenté”, dijo Fourmaux.

Neuville aún no ha logrado conquistar el Rally Finlandia, pero el campeón del mundo de 2024 informó de una buena sensación al volante de su Hyundai i20 N Rally1, y espera que el rally de este año sea el más rápido de la historia.

"Siempre tengo hambre. No es fácil ganar este. Vamos a intentarlo. Vamos a descubrirlo. La sensación es buena en el coche. Hay muchos tramos nuevos y probablemente sea el Rally Finlandia más rápido que he visto jamás," dijo Neuville.

JYVASKYLA, FINLAND - JULY 30: Sébastien Ogier of France and Toyota Gazoo Racing WRT competes in his Toyota GR Yaris Rally1 during Rally Finland, Round 10 of the 2026 FIA World Rally Championship on July 30, 2026 in Jyvaskyla, Finland. Photo by: Photo by McKlein Photography/LAT Images via Getty Images

El vigente campeón del mundo Sébastien Ogier fue el tercero más rápido, 0.1 s más lento que Neuville. Ogier estuvo acompañado por Julien Ingrassia, que hace su primera salida en el WRC desde 2021 tras aceptar una llamada de última hora para sustituir a Vincent Landais, ausente del evento por motivos personales.

"Estoy contento de que Julien esté conmigo una vez más, pero durante toda la semana tendremos a Vincent [Landais] en el coche con nosotros. Intentaremos dar lo mejor de nosotros," dijo Ogier.

El líder del campeonato, Elfyn Evans, igualó el tiempo de Ogier, ya que no hubo forma de separar al compañero de equipo de Toyota en la prueba. Takamoto Katsuta, de Toyota, fue el quinto más rápido, a 1.8 s del mejor ritmo absoluto. El piloto japonés, segundo en el campeonato, fue 0.1 s más rápido que Sami Pajari, quien logró su primera victoria en el WRC la última vez en Estonia.

"Siempre es un tramo complicado. Es uno realmente especial para conducir. Intenté hacer un buen tiempo, pero no es tan fácil. Estamos listos para la acción mañana por la mañana, vamos a por ello”, dijo Pajari.

JYVASKYLA, FINLAND - JULY 30: Josh McErlean of Ireland and M-Sport Ford World Rally Team, competes in his Ford Puma WRC Rally1 during Rally Finland, Round 10 of the 2026 FIA World Rally Championship on July 30, 2026 in Jyvaskyla, Finland. Photo by: Photo by McKlein Photography/LAT Images via Getty Images

Oliver Solberg ocupó el séptimo puesto tras informar de subviraje y varios pequeños errores, por delante de Esapekka Lappi, de Hyundai. El finlandés está decidido a ofrecer una mejor actuación que la que produjo en Estonia, revelando que ha realizado una preparación extra para su prueba de casa.

“Trabajar con el portátil, es lo más duro que me he preparado para este rally. Han sido unas cuantas horas viendo vídeos, sin duda. Era lo único que podía hacer”, dijo Lappi.

Jon Armstrong, de M-Sport-Ford, y el líder de WRC2 Robert Virves completaron el top 10.

El viernes trae el primer día completo de competición, con dos pasadas por Laukaa, Saarikas, Sydänmaa y Hoho, sumando 127.94 kilómetros competitivos.