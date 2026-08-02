WRC Finlandia: Sami Pajari logra dos victorias consecutivas en el WRC

Sami Pajari logró su segunda victoria consecutiva en el Campeonato Mundial de Rally con un emotivo triunfo en casa, en una edición del 75.º aniversario del Rally de Finlandia repleta de dramatismo.

Tras conseguir su primera victoria en el WRC en Estonia hace dos semanas, Pajari y su copiloto Marko Salminen realizaron una conducción impecable en condiciones extremadamente difíciles, logrando su segunda victoria en el WRC con una ventaja de 26,7 segundos sobre su compañero de equipo en Toyota, Oliver Solberg, quien tuvo que luchar contra el dolor el domingo.

El líder del campeonato, Elfyn Evans, completó el podio tras recuperarse de un vuelco en la etapa 14.

“Es una sensación increíble. No sé qué decir. Fue un gran logro conseguir la primera victoria en Estonia, pero una victoria en casa siempre es especial. Ganar en casa no ha sido fácil para los finlandeses, pero después de un rally realmente loco, lo conseguimos”, dijo Pajari, quien se convirtió en el decimocuarto finlandés en ganar el Rally de Finlandia y ahora ocupa el segundo lugar en el campeonato, a 30 puntos de Evans.

La combinación de las rápidas carreteras de grava de Finlandia, que exigen una entrega total, y el clima cambiante, dieron lugar a una de las ediciones más accidentadas de la historia. Seis de los once equipos del Rally1 se salieron de la carretera o volcaron durante las 20 etapas.

El ganador del rally, Pajari, fue uno de los pocos que completó la distancia sin problemas. Los accidentes de sus compañeros de equipo de Toyota, Elfyn Evans y Sébastien Ogier, catapultaron al joven de 24 años al liderato el sábado.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Ogier, acompañado por su copiloto suplente Julien Ingrassia, quien sustituyó a Vincent Landais por motivos personales, se compenetró rápidamente y ganó tres de las cuatro etapas matutinas, logrando una ventaja de 5,3 segundos sobre Adrien Fourmaux, ganador de la primera etapa y piloto de Hyundai, el viernes por la mañana.

La ventaja de Ogier aumentó a 16,3 segundos cuando las lluvias torrenciales causaron estragos el viernes por la tarde. Fourmaux fue uno de los que, lamentablemente, sufrió las peores condiciones, admitiendo que necesitaba un barco en lugar de un coche para recorrer las etapas. Fourmaux cayó del segundo al sexto puesto debido a las condiciones climáticas, mientras que Evans, que contó con el mejor tiempo, ascendió al segundo lugar, por delante de Pajari.

Ahora con una mejor posición en la carretera, Evans presionó a Ogier, reduciendo la diferencia con el nueve veces campeón del mundo a 11,6 segundos antes de que el galés sufriera un percance en la etapa 14. Evans se salió de la pista y volcó su GR Yaris antes de quedar atascado en una zanja. Se perdió el tiempo de 1m49s cuando el piloto de Toyota cayó del segundo al quinto puesto.

Esto significó que Ogier llegó a la tarde del sábado con una ventaja de 22,7s sobre Pajari y parecía tener el control del rally. Sin embargo, Ogier sufrió un accidente a alta velocidad en la etapa 17 que hizo que su GR Yaris diera varias vueltas de campana.

Sebastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

La etapa se canceló para atender a Ogier e Ingrassia, quienes salieron del coche por su propio pie, pero requirieron una visita al hospital para un chequeo preventivo. Ambos informaron que se encontraban bien tras someterse a exámenes médicos.

Como resultado, Pajari heredó una ventaja de 46,4 segundos sobre Solberg, quien comenzó el rally con dificultades para encontrar el ritmo en su Toyota. El ganador de Montecarlo también se vio afectado por la lluvia torrencial del viernes por la tarde.

Pajari no cometió ningún error en los dos pasos del domingo por el tramo Himos-Jamsa de 30 km, logrando una emotiva victoria.

Solberg terminó segundo y lideró la clasificación del Super Domingo a pesar de mostrar claros dolores. El sueco tomó analgésicos tras lesionarse la espalda al aterrizar bruscamente en un salto en la penúltima etapa, que ganó.

Evans se colocó tercero tras superar a Fourmaux el sábado por la tarde. El galés admitió que tuvo suerte de recuperarse y volver al podio tras su error del sábado. Tras haber luchado con ahínco por la victoria el viernes, Fourmaux finalizó cuarto.

Thierry Neuville, de Hyundai, se recuperó de un accidente que dañó la parte delantera izquierda de su i20 N Rally1 en la quinta etapa, y logró hacerse con el quinto puesto.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Shell Mobis World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Federico Manoni / NurPhoto via Getty Images

Takamoto Katsuta, de Toyota, finalizó sexto tras sufrir problemas de velocidad y perder dos minutos por un parabrisas empañado el viernes. El piloto japonés perdió la quinta posición tras chocar contra unos árboles en la Power Stage.

Josh McErlean, de M-Sport, fue uno de los pocos que disfrutó de un rally sin incidentes, finalizando séptimo.

Sus compañeros de equipo, Jon Armstrong y Martins Sesks, también tuvieron problemas. Armstrong se reincorporó al rally el sábado tras quedar atrapado en una zanja en la tercera etapa. Sesks llegó a ocupar la quinta posición hasta que el letón sufrió un vuelco a alta velocidad en la etapa 14.

El tercer piloto de Hyundai, Esapekka Lappi, vio cómo su rally de casa llegaba a su fin prematuramente tras volcar su i20 N en la cuarta etapa. Los daños en la jaula antivuelco dejaron al finlandés fuera del resto de la prueba.

Lee también: WRC El WRC cambia de promotor y un exjefe de equipo de la F1 toma las riendas