WRC Finlandia: Sébastien Ogier sufre un grave accidente y es enviado al hospital
Sébastien Ogier y su copiloto, Julien Ingrassia, sufrieron un accidente cuando iban en cabeza en la etapa 17, lo que llevó a los organizadores a suspender la etapa con bandera roja.
Los organizadores del Campeonato del Mundo de Rallyes han suspendido la especial 17 del Rally de Finlandia tras el accidente a gran velocidad que sufrió Sébastien Ogier, que iba en cabeza.
El actual campeón del mundo y su copiloto, Julien Ingrassia, se dirigían hacia el final de la etapa 17 cuando su Toyota GR Yaris Rally 1 se salió de la carretera a gran velocidad. El coche dio varias vueltas de campana antes de estrellarse contra los árboles.
Toyota ha confirmado que Ogier e Ingrassia salieron del coche por sus propios medios y están conscientes, pero serán trasladados al hospital para someterse a más pruebas.
"Tanto el piloto como el copiloto pudieron salir del coche sin ayuda. Ambos están conscientes y, en general, bien, y serán trasladados al hospital para someterse a más pruebas. El equipo ofrecerá más información a su debido tiempo", reza un comunicado del equipo Toyota Gazoo Racing.
Un comunicado de la la FIA añadía: "Durante la especial 17, “Västilä”, del Rally de Finlandia del WRC, la tripulación del coche n.º 1, Sébastien Ogier y Julien Ingrassia, sufrió un accidente de gran impacto.
"Ambos miembros de la tripulación recibieron asistencia médica inmediata en el lugar del accidente. El piloto será trasladado en helicóptero a un hospital local, mientras que el copiloto será trasladado en ambulancia para someterse a más pruebas".
Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Foto: Toyota Racing
Ogier lideraba el rally con una ventaja de 20,9 s sobre su compañero de equipo en Toyota, Sami Pajari.
El subdirector del equipo Toyota, Juha Kankkunen, ha hablado con Rally.Tv para ofrecer información actualizada sobre Ogier e Ingrassia tras su accidente en la SS17.
"Nos hemos puesto en contacto con ellos y hemos hablado con ellos; Seb estaba más conmocionado que otra cosa, no tiene nada roto", afirmó. "Están en el helicóptero de camino al hospital para que les hagan un reconocimiento, lo cual es importante tras este tipo de accidente.
"No sé cuál fue la causa, si hubo algún problema técnico o algo por el estilo. De todos modos, no tenía por qué forzar mucho, así que algo ha pasado; ya lo aclararemos más adelante".
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