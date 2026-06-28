Tras un duelo que se fue consolidando e intensificando el sábado en el Rally de la Acrópolis entre Thierry Neuville y Sébastien Ogier, el "Super Sunday" supuso el momento decisivo entre ambos pilotos. Todo se decidió en dos pasadas por dos tramos exigentes, con el temor a un pinchazo siempre presente.

"Hacía mucho tiempo que no me sentía tan cómodo en el coche, y eso es lo que realmente marca la diferencia", confesó a Motorsport.com el belga, líder del rally antes de las dos últimas vueltas. "Sabemos que, en este tipo de superficie irregular, el Hyundai suele funcionar mejor".

"Hasta ahora hemos conseguido controlar nuestro ritmo, pero ahora que solo quedan 84 km, tendremos que acelerar el ritmo y arriesgar un poco más en los tramos más deteriorados si queremos ganar el rally".

La mañana comenzó con la larga ES14 (Aghii Theodori, 25,39 km), inaugurada por Jourdan Serderidis. Elfyn Evans volvió a verse afectado por un pinchazo lento en los últimos kilómetros de la especial. En cabeza, Thierry Neuville atacó sin reservas, llegando incluso a rozar la salida de pista, pero fue Sébastien Ogier quien marcó la diferencia en la segunda mitad del recorrido.

Casi al nivel del mejor tiempode Adrien Fourmaux —quien, por su parte, se había lanzado a una remontada para intentar desbancar a Takamoto Katsuta del podio—, el nueve veces campeón recortó sobre todo 5"4 al belga para hacerse con el liderato del rally con 1"3 de ventaja. "Es una sorpresa", comentó Ogier, mientras que Neuville reconoció haber "lo intentado todo", al tiempo que lamentaba "tener dificultades para mantener la parte trasera del coche en la trayectoria".

La ES15 (Loutraki, 16,61 km), más corta pero especialmente llena de piedras, volvió a trastocar el rally de Adrien Fourmaux. Víctima de su tercer pinchazo en tres días, el francés perdió 1'45, viendo cómo se esfumaban sus esperanzas de alcanzar a Takamoto Katsuta. "No ha habido ningún golpe, estos neumáticos me están agotando", suspiró, contrariado, al llegar a meta.

En cabeza, por su parte, Sébastien Ogier y Thierry Neuville se neutralizaron perfectamente al marcar exactamente el mismo tiempo. El francés conservó así su escasa ventaja de 1"3 antes de las dos últimas especiales.

A base de décimas… y de pinchazos

Thierry Neuville tuvo mala suerte. Foto de: Hyundai

La segunda pasada por la ES16 (Aghii Theodori, 25,39 km) dio un giro definitivo al rally. Josh McErlean se llevó primero un buen susto al cometer un grave error que le costó unos treinta segundos, aunque sin llegar a hacerle perder su cuarta posición.

Por delante, el duelo entre Sébastien Ogier y Thierry Neuville se intensificó aún más. Pero el punto de inflexión llegó con los dos pinchazos que sufrió el belga, que le hicieron perder más de 53 segundos y, con ellos, toda esperanza de imponerse de forma limpia. "He tenido muy mala suerte. No sé qué ha pasado. Ha sido duro terminar con dos pinchazos en las ruedas traseras. Así son las cosas", comentó el piloto de Hyundai al llegar a meta.

La Power Stage de Loutraki (ES17, 16,61 km) acabó perdiendo gran parte de su emoción tras los dos pinchazos de Thierry Neuville en la especial anterior, que prácticamente habían sentenciado el resultado de la lucha por la victoria.

Incluso antes de la salida, el , Dani Sordo, se vio obligado a abandonar. A continuación, Adrien Fourmaux sufrió su cuarto pinchazo del fin de semana, mientras que Thierry Neuville también volvió a ser víctima de un pinchazo. Sébastien Ogier cerró el fin de semana por todo lo alto al volver a marcar el mejor tiempo en esta última especial. ¡El francés logró así un pleno en esta Power Stage para hacerse con la victoria en el Rally de la Acrópolis, así como con todos los puntos en juego este domingo!

Mejores tiempos del domingo ES14 25,39 km Aghii Theodori 1 A. Fourmaux PC15 16,61 km Loutraki 1 S. Ogier ES16 25,39 km Aghii Theodori 2 S. Ogier PS17 16,61 km Loutraki 2 (Power Stage) S. Ogier

Rally de la Acrópolis

Pos. Piloto Coche Tiempo / diferencia 1 S. Ogier Toyota 3 h 36' 40" 7 2 T. Neuville Hyundai +58"3 3 T. Katsuta Toyota +3'04"8 4 J. McErlean Ford M-Sport +4'55"5 5 S. Pajari Toyota +5'02"2 6 A. Fourmaux Hyundai +5'08"7 7 E. Evans Toyota +5'54"9 8 M. Sesks Ford M-Sport +8'05"8 9 R. Virves Škoda (Rally2) +9'50"1 10 A. Mikkelsen Škoda (Rally2) +10'52"5