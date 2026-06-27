WRC Grecia: Thierry Neuville y Sebastien Ogier se preparan para un duelo el domingo

Thierry Neuville llevará una ventaja de 4,1 s sobre Sebastien Ogier tras un intenso duelo cara a cara en los tramos de grava del sábado en el Acropolis Rally Greece.

El piloto de Hyundai comenzó la jornada de seis tramos del sábado con una ventaja de 9,7 s sobre Ogier, de Toyota, pero esa renta se vio sometida a una seria presión.

El cuarteto de tramos matinales no fue tan castigador para los coches y los neumáticos como se temía inicialmente, lo que ayudó a proporcionar una plataforma para una emocionante batalla entre Neuville y Ogier.

La pugna tuvo sus altibajos durante la mañana, con Neuville aferrándose al liderato por 3,7 s de cara a los dos tramos de la tarde.

El deterioro de las condiciones de la carretera y los temores de que los neumáticos duros Hankook revisados tuvieran dificultades para soportar el rocoso inicio del tramo 12 llevaron a los organizadores del rally a acortarlo 4,5 km para reducir el riesgo de pinchazos. La petición de acortar el tramo fue liderada por Ogier.

Neuville dio una respuesta impresionante a Ogier en el tramo revisado, sacándole 7,1 s al nueve veces campeón del mundo, para ampliar su ventaja hasta los 10,1 s.

"Hice un buen tramo. El coche funcionaba de maravilla. Era súper rápido y lo estaba disfrutando mucho”, dijo Neuville.

Sebastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Ogier admitió que no podía hacer nada ante el ritmo de Neuville en el tramo. Sin embargo, en la última especial del sábado (Menalo Mt 2), Ogier realizó un esfuerzo impresionante para superar el registro de Neuville por 6,7 s y recortar la ventaja a 4,1 s de cara a los cuatro tramos finales del domingo.

Neuville rozó un talud en el tramo y afrontó un nervioso regreso a la asistencia con una fuga de refrigerante en su i20 N.

Mientras tanto, la batalla por el tercer puesto dio otro giro. Adrien Fourmaux, de Hyundai, empezó el día en una cómoda tercera posición y parecía encaminado a terminar la jornada en puestos de podio, simplemente esperando capitalizar cualquier infortunio que golpeara a Neuville y Ogier.

Pero Fourmaux tuvo problemas en el tramo 12 cuando se vio obligado a detenerse para cambiar un neumático delantero derecho pinchado. La parada le costó al piloto de Hyundai más de dos minutos, sacándolo de las posiciones de podio y dejándolo sexto.

El pinchazo de Fourmaux entregó el tercer puesto a Takamoto Katsuta, de Toyota (+2m17,0s), mientras continuaba su ascenso en la clasificación. Katsuta comenzó la etapa del sábado en sexta posición, pero pudo catapultarse por delante del dúo de M-Sport-Ford Josh McErlean y Martins Sesks.

Sin embargo, Fourmaux logró recuperarse hasta el cuarto puesto (+3m00,6s) después de que el líder del campeonato, Elfyn Evans, se viera obligado a detenerse y cambiar un pinchazo delantero derecho en el último tramo del día.

Evans perdió casi dos minutos cambiando la rueda, lo que relegó al galés del quinto al séptimo puesto (+4m43,1s).

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

“Pasa, llegó de forma muy inesperada, pero la pérdida de presión fue muy repentina. En realidad estuvo muy cerca de ser un accidente porque fue justo antes de una curva, pero todo bien”, dijo Evans.

Con McErlean, de M-Sport, en quinta posición, Sami Pajari, de Toyota, subió del noveno al sexto puesto [+4m35,6s] el sábado, al aprovechar los pinchazos sufridos por Evans y Dani Sordo, de Hyundai, en el tramo 13.

Frustrado por la falta de velocidad el viernes, Sordo se recuperó el sábado. El veterano del WRC, al volante del tercer i20 N Rally1, ofreció una actuación mucho más sólida antes de sufrir una pérdida de presión en el neumático delantero derecho en el último tramo del día.

Sordo pudo seguir adelante y evitar tener que detenerse para cambiar la rueda, pero perdió más de un minuto, dejando al veterano del WRC en la octava posición general [+5m17,8s].

El líder de la categoría WRC2, Andreas Mikkelsen, siguió impresionando al mantenerse noveno y conservar el liderato de la clase por 13,9 s sobre Robert Virves.

Resultó ser un día difícil para Sesks, de M-Sport, que estaba perplejo por su falta de velocidad tras terminar la jornada del viernes en quinta posición.

Joshua Mcerlean, Eoin Treacy, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

La falta de ritmo del letón hizo caer al piloto de Ford al séptimo puesto antes de la asistencia del mediodía, pero lo peor estaba por llegar, ya que su Ford Puma tuvo problemas para volver a arrancar y salió de la asistencia con 19 minutos de retraso, incurriendo en una penalización de 3m10s. Sesks regresó a la última asistencia del día en 11.ª posición.

El aspirante al título Oliver Solberg se reincorporó al rally después de abandonar por accidente en el séptimo tramo del viernes, mientras que el ganador de Monte Carlo terminó el día fuera de las posiciones que otorgan puntos. Jon Armstrong, de M-Sport, volvió a llamar la atención con su ritmo tras regresar también al rally después del fallo del turbo de ayer.