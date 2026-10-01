WRC Italia: Oliver Solberg se hace con una ventaja inicial en la jornada del jueves

Oliver Solberg, aspirante al título del Campeonato del Mundo de Rallyes, se ha situado en cabeza en esta decisiva prueba del Rally de Italia-Cerdeña tras ganar la etapa superespecial del jueves.

Solberg comienza el rally a 21 puntos del líder del campeonato y compañero de equipo en Toyota, Elfyn Evans, y es consciente de que, siendo realistas, tiene que darlo todo para tener alguna posibilidad de hacerse con su primer título mundial.

Sin embargo, Solberg ha tenido el mejor comienzo posible en su lucha por el título al ganar la etapa inaugural de este rally sobre tierra. La superespecial, disputada en un cara a cara, resultó ser una prueba técnica, pero Solberg logró superar con holgura a Josh McErlean, de M-Sport-Ford, registrando un tiempo suficiente para ganar la etapa y ponerse en cabeza del rally con una ventaja de 0,8 s.

"El objetivo es sencillo, pero lograrlo es otra historia: necesito sumar 35 puntos. Daré lo mejor de mí e intentaré evitar los problemas. Tras una temporada llena de altibajos, de alguna manera sigo en la lucha", afirmó Solberg.

El tiempo de Solberg superó la marca anterior establecida por su compañero de equipo Sébastien Ogier, quien se impuso por 1,5 s a Thierry Neuville, de Hyundai, en su duelo directo. El líder del campeonato, Elfyn Evans, se impuso a su rival más cercano por el título, Sami Pajari, en su duelo, y se sitúa tercero en la general, a 1,1 segundos de Solberg.

"Me siento bien en este momento. Diría que tengo buenas perspectivas, pero creo que mañana será duro [ya que seré el primero en salir y tendré que limpiar la pista]", afirmó Evans, que cuenta con una ventaja de 17 puntos sobre Pajari y necesita sumar 19 puntos esta semana para asegurarse su primer título mundial.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto: Toyota Racing

"Estamos aquí para pilotar como de costumbre e intentar hacer un buen trabajo, aunque va a ser todo un reto. Para conseguirlo [ganar el título], hay que pilotar bien. No estamos en posición de tomárnoslo con calma aquí".

Pajari terminó con el cuarto mejor tiempo, 0,8 s por delante del tres veces ganador en Cerdeña, Thierry Neuville, que fue el primero de los pilotos de Hyundai. "Esta es solo la primera etapa de este emocionante fin de semana", afirmó Pajari. "Por supuesto, vamos a dar absolutamente todo lo que tenemos. A partir de mañana va a ser una carrera de locos".

El piloto de Hyundai Dani Sordo, que regresa a la competición, fue el sexto más rápido en la SS1, a 2,4 s del líder, pero se encuentra a 22,4 s de la cabeza debido a dos penalizaciones de tiempo de 10 s cada una. Sordo salió del servicio con un minuto de retraso tras dañar la suspensión trasera izquierda de su i20 N Rally1 durante el shakedown. Una salida anticipada en la especial agravó su decepcionante comienzo en el rally.

Takamoto Katsuta, que vuelve a formar equipo con su copiloto habitual Aaron Johnston —quien se perdió el Rally de Chile por lesión—, afrontará las etapas del viernes en sexta posición, 0,3 s por delante de Adrien Fourmaux, de Hyundai.

Jon Armstrong encabezó la carga de M-Sport-Ford en octava posición, 0,5 s por delante de su compañero de equipo Josh McErlean. El tercer Ford Puma de M-Sport, pilotado por Martins Sesks, ocupaba la 12.ª posición, por detrás de los pilotos de WRC2 Teemu Suninen y Emil Lindholm.

El viernes esperan a las tripulaciones seis etapas sobre tierra.