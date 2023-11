WRC Japón: Evans amplía su ventaja y Katsuta sigue a la carga

El piloto de Toyota aumentó su ventaja de la noche a la mañana sobre su compañero de equipo Sébastien Ogier en 9,6s a lo largo de las tres etapas del domingo por la mañana para situarse a 1m24,6s.

Kalle Rovanpera mantuvo vivas las esperanzas de Toyota de conseguir el 1-2-3 al terminar el bucle en tercera posición, a 1m53.1s de distancia. Pero la batalla por la cuarta plaza está en el aire, con Esapekka Lappi de Hyundai 16.2s por delante de un Toyota a la carga pilotado por Takamoto Katsuta, que superó a Ott Tanak de M-Sport y se colocó quinto.



El domingo comenzó con los equipos enfrentándose a otra auténtica prueba de habilidad sobre asfalto mojado, resbaladizo y revirado, con la amenaza de nieve en el aire.

Thierry Neuville, de Hyundai, se erigió en el líder de la primera prueba del día, la etapa 17 (Asahi Kougen, 7,52 km), que acogerá el Power Stage final del rally por la tarde.

El belga se adjudicó su segunda victoria de etapa del rally, marcando un tiempo 2,1s más rápido que el de un Katsuta en plena carrera, que tenía la vista puesta en asegurarse la cuarta plaza de la general. Sin embargo, el piloto japonés tuvo suerte de sobrevivir a un salvaje derrape hacia el final de la prueba.

Foto: Tomasz Kaliński Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Su inmediato rival Tanak no tuvo tanta suerte, sufriendo un medio trompo en la misma curva en la que Katsuta tuvo su momento. Tanak, que ocupa la quinta posición de la general, llegó al final de la etapa perdiendo 5,3s con respecto a Katsuta, ya que la diferencia entre ambos en la clasificación es de 9,6s.

"Era tirarlo o ganarlo. Lo intentamos, pero no pudimos. He subvirado en una escapatoria", dijo Tanak.

El líder del rally, Evans, no se dio por vencido y marcó el tercer mejor tiempo para ampliar su ventaja sobre Ogier en 1,8s.

La siguiente etapa resultó ser posiblemente la más difícil del rally gracias al increíblemente bajo agarre de la estrecha y revirada carretera Ena City, de 22,92 km.

Neuville resumió el reto diciendo: "para un último día de rally no se puede imaginar nada más difícil que esto". El piloto de Hyundai pudo completar con éxito la prueba, marcando el mejor tiempo en el proceso, 6.1s más rápido que Katsuta, que mantuvo su carga.

Foto de: Red Bull Content Pool Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT NG Toyota GR Yaris Rally1

Katsuta siguió reduciendo la diferencia con un resignado Tanak, que se situó en 0,4s al final de la prueba.

"No tenemos nada contra él, así que no podemos hacer nada", dijo Tanak. "Es complicado y el equilibrio es tan malo que es como conducir con un pinchazo delante. No es nada nuevo este año, la sensación no está ahí y nada funciona".

Un ansioso Evans volvió a apretar y se vio recompensado con el tercer mejor tiempo para ampliar aún más su ventaja sobre Ogier.

"No sabes si alguien quiere dar un gran empujón. En estas condiciones puedes hacer un hueco muy grande en un minuto. De momento estamos intentando cubrirlo", dijo Evans.

A Lappi le costó sacar velocidad de su Hyundai en condiciones de mojado, pero consiguió mantener la cuarta plaza de la general, aunque su margen sobre Katsuta, sexto, se redujo a 25.9s.

Katsuta aumentó sus opciones de arrebatarle el cuarto puesto a Lappi al ganar la 19ª etapa (Nenoue Kougen, 11,6 km), que se disputó sobre una carretera mojada y con nieve fresca caída durante la noche.

El mejor tiempo, 5.3s más rápido que Neuville, llegó a pesar de un roce con las barreras. No obstante, Tanak se ha hecho con la quinta plaza de la general, y sólo 16.2s separan al piloto de Toyota de Lappi.

"Por supuesto, necesito empujar, así que usé las barreras como en Suecia. Todo está bien, hemos tocado una barrera pero era lo suficientemente blanda y nos ha devuelto a la carretera incluso más rápido", dijo Katsuta.

Evans fue capaz de batir de nuevo a su rival más cercano, Ogier, esta vez por 1,6s, para ampliar aún más su ventaja de cara a las tres últimas etapas.

Andreas Mikkelsen continuó liderando el WRC2 en séptima posición de la general por delante de Gregoire Munster, que sobrevivió a un trompo salvaje en la etapa 18.