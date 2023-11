WRC Japón: Evans controla y Ogier recorta distancias

El piloto de Toyota podía permitirse un enfoque comedido dada su considerable ventaja, pero terminó el bucle matinal, celebrado en condiciones de seco, ganando dos de las cuatro etapas, para liderar con 1m35,5s. Su rival más cercano, Ogier, fue capaz de recortar 14,4s a Evans a lo largo de la mañana.

Toyota mantuvo el dominio de las tres primeras posiciones, con el bicampeón del mundo Kalle Rovanpera tercero a 2m10.7s.

Esapekka Lappi, de Hyundai, consiguió subir de la séptima a la cuarta posición (+351.4s), adelantando a los corredores de WRC2 Andreas Mikkelsen (+354.2s), Gregoire Munster (+357.6s) y Nikolay Gryazin (+432.8s).

Ott Tanak (+4m34.3s) de M-Sport, Takamoto Katsuta (+4m46.7s) de Toyota y el ex piloto de Fórmula 1 Heikki Kovalainen (+8m37.4s) completaron los 10 primeros.

Thierry Neuville, de Hyundai, pudo reincorporarse al rally tras su caída del viernes en la sexta etapa, aunque su compañero de equipo Dani Sordo y Adrien Fourmaux, de M-Sport, no pudieron reanudar la carrera tras sus caídas en la segunda etapa. El Ford Puma de Fourmaux no regresó al parque de asistencia hasta las 10 de la noche del viernes, pero los daños en la jaula antivuelco impidieron repararlo in situ.

La mañana comenzó en extrañas circunstancias cuando los comisarios mostraron bandera roja en la novena etapa (Bosque de Nukata, 20,32 km) después de que los equipos se encontraran con un coche de seguridad en la etapa.

Neuville fue el primero en toparse con el coche cero varado, que fue apartado a un lado de la carretera a mitad de la prueba.

Foto: Tomasz Kaliński Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Neuville pasó el coche pero pronto cambió al modo de carretera para el resto de la etapa. Takamoto Katsuta, de Toyota, también esquivó el coche oficial del Rally de Japón antes de que los organizadores sacaran las banderas rojas.

Ott Tanak, de M-Sport, y Esapekka Lappi, de Hyundai, ya habían comenzado la etapa cuando se mostraron las banderas rojas. No está claro por qué se detuvo el coche cero dentro de la etapa.

Finalmente, la etapa se reanudó y Neuville, Katsuta, Tanak y Lappi obtuvieron tiempos teóricos.

Ogier se adjudicó la novena etapa por 3.1s del líder del rally, Evans, una vez que se reanudó la acción. Rovanpera fue el tercero más rápido por delante de los corredores de WRC2 Munster y Mikkelsen.

Katsuta continuó con su impresionante recuperación tras el accidente del viernes en la segunda etapa al adjudicarse su cuarta victoria de etapa del rally en la 10ª etapa, que se retrasó tras la bandera roja de la prueba anterior.

El japonés navegó por una superficie predominantemente seca pero resbaladiza y marcó un tiempo 1.1s más rápido que Neuville, continuando así su persecución de los seis primeros de la clasificación general.

"El objetivo es apretar al máximo e intentar alcanzar a Ott y Esapekka", dijo Katsuta. "No sé si es posible o no, pero al menos tengo que intentarlo".

Foto: M-Sport Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Tanak fue el tercero más rápido ahora pilotando un Ford Puma que corría sin los problemas eléctricos que le lastraron durante el sábado. Sin embargo, la victoria de etapa de Katsuta redujo el margen del estonio, octavo en la general, a 8.6s.

Ogier fue el cuarto más rápido, sacando 13.3s al líder del rally, Evans, que pudo permitirse adoptar un enfoque comedido.

Evans admitió que había sido demasiado precavido en la 10ª etapa y respondió adjudicándose las dos pasadas por la Súper Especial de la Ciudad de Okazaki, de 2,84 km, ante un numeroso público. El galés superó a Tanak en ambos tramos.

Estoy contento con mis tiempos en la superespecial, y eso no es algo que pueda decir muy a menudo", declaró Evans.

Fue en esta etapa donde Lappi ascendió hasta la cuarta posición, superando a Mikkelsen y Munster.

Las tripulaciones afrontarán otras cuatro etapas para completar la acción del sábado.