WRC Japón: Evans encabeza el 1-2-3 de Toyota y abandono de Neuville

Evans colocó su Toyota GR Yaris con 26.0s de ventaja sobre Neuville tras ganar las dos etapas de la mañana disputadas en condiciones de lluvia extrema, pero el galés se vio presionado por Neuville por la tarde.

El ataque de Neuville se detuvo tras un accidente en la sexta etapa, que ayudó a Evans a alcanzar una ventaja de 50,9s sobre su compañero de equipo en Toyota, Sébastien Ogier.

El recién coronado bicampeón del mundo, Kalle Rovanpera, heredó la tercera posición tras el fallecimiento de Neuville, con el finlandés a 2m07.4s de distancia.

El líder del WRC2, Andreas Mikkelsen, se aferró a una impresionante cuarta posición (+2m56.3s) tras su actuación estelar en las etapas de la mañana. El top seis lo completaron el piloto de WRC2 Nikolay Gryazin (+3m44.3s) y Esapekka Lappi, que adoptó un enfoque prudente en el único Hyundai restante (+3m46.3s). El piloto de M-Sport WRC2 Gregoire Munster se mantuvo séptimo (+3m46.9s).

Ott Tanak, de M-Sport, luchó contra problemas eléctricos y se situó octavo (+4m43.7s), por delante del Toyota de Takamoto Katsuta, que ganó las tres etapas de la tarde después de perder tiempo por daños en el radiador causados por un accidente en la segunda etapa.

La intensa lluvia de la mañana amainó en la etapa vespertina, pero las carreteras seguían mojadas y listas para hacer peligrar a los pilotos.

Katsuta dejó atrás su caída en la primera pasada por el túnel de Isegami esta mañana al ganar la segunda pasada para dar comienzo a la tarde.

Equipado con un GR Yaris reparado, el japonés mantuvo el impresionante ritmo que mostró antes de su accidente para marcar el tiempo de referencia, 3.3s más rápido que Neuville.

Foto: Toyota Racing Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

"Podríamos haberlo hecho [este tiempo] también esta mañana. Es una pena porque tenemos ritmo. No he forzado demasiado y me he limitado a controlar el ritmo, y aun así hemos conseguido este tiempo", ha dicho Katsuta.

Aunque el tiempo de Katsuta fue impresionante, el esfuerzo de Neuville animó la batalla por el liderato del rally, ya que el belga le sacó 15s al líder Evans. El piloto de Hyundai declaró que las condiciones eran "difíciles pero más sencillas" que por la mañana, ya que redujo la desventaja a 10,5s. Evans consideró que no había aprovechado todo el potencial de adherencia de la etapa.

El compañero de equipo de Evans, Ogier, marcó el tercer mejor tiempo a pesar de chocar con una barrera a baja velocidad hacia el final de la prueba. El francés cedió 16.2s pero se mantuvo tercero en la general.

Rovanpera se encontró con un terreno mucho más fácil que el de la mañana, pero el finlandés llegó al final de la etapa a 24.2s de Katsuta.

Tanak también perdió tiempo respecto al grupo de cabeza cuando su Ford Puma tuvo problemas eléctricos que dejaron al estonio sin anti-lag y con un problema en el acelerador.

El rally se decantó hacia Toyota en la sexta etapa, cuando el drama se cebó con Neuville. La carrera por la victoria del belga se detuvo prematuramente tras un accidente en la primera curva de la prueba de Inabu Dam (19,38 km).

El i20N de Neuville se salió de la carretera y chocó contra un árbol causando daños irreparables. Neuville y su copiloto Martijn Wydaeghe salieron bien, pero las esperanzas de conseguir una segunda victoria en el Rally de Japón se acabaron.

Fotografía de: Vincent Thuillier / Hyundai Motorsport Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

El abandono de Neuville daba a Evans una cómoda ventaja de 44.4s sobre Ogier, mientras que Rovanpera subía a la tercera posición para completar un podio provisional de Toyota.

Hubo más alegrías para Toyota cuando Takamoto Katsuta se adjudicó la segunda victoria de etapa de la prueba, superando a Evans por 0.3s con Ogier y Rovanpera tercero y cuarto más rápidos.

Lappi, al volante del único Hyundai restante, fue quinto, pero el finlandés no estaba contento con su actuación.

"Lo hemos intentado. Hemos intentado mejorar. Es bastante vergonzoso donde estamos, pero es lo que hay", dijo Lappi, séptimo en la general, pero por delante de Tanak, que siguió teniendo problemas con su Puma.

Katsuta completó un triplete de victorias de etapa al adjudicarse la séptima etapa (Shitara Town, 22,53 km) con un tiempo 1,1s más rápido que el líder del rally, Evans.

"Eso es todo lo que puedo hacer ahora, seguir empujando y conseguir los mejores tiempos en la medida de lo posible para intentar alcanzar al líder", dijo Katsuta, que terminó la tarde a 508,9 segundos.

Lappi se ha colocado sexto en la general, por delante de Munster.

Una segunda pasada por la superespecial del Toyota Stadium completará la jornada del viernes.