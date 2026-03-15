WRC Kenia 2026: Takamoto Katsuta logra una emotiva primera victoria

Takamoto Katsuta logró una memorable primera victoria en el Campeonato del Mundo de Rallyes tras superar un Rally Safari de Kenia que pasará a la historia como uno de los más duros de la historia.

Tras quedar segundo en cuatro ocasiones a lo largo de su carrera en el WRC, el piloto de Toyota logró por fin su primera victoria tras realizar una carrera inteligente en unas condiciones increíblemente duras que dejaron fuera de combate a muchos de sus rivales.

Katsuta y su copiloto, Aaron Johnston, lograron su primera victoria en el WRC con una ventaja de 27,4 segundos sobre el piloto de Hyundai Adrien Fourmaux, ampliando así la racha invicta de Toyota en el Rally Safari desde que volvió a incorporarse al calendario en 2021.

"No sé qué decir. Hemos pasado por tantos momentos difíciles... Aaron [Johnston] ha trabajado muy duro conmigo y el equipo siempre ha creído en mí, incluso cuando fallaba. Gracias a todo el equipo. Gracias a ellos y a Aaron; mi familia siempre me ha apoyado mucho. Por fin lo hemos conseguido. Tantos momentos, tantas cosas que han pasado.

"Gracias a Ott (Tänak). Ha estado ahí en todo momento, enviándome mensajes. Se levantaba antes que yo. ¡Lo he conseguido, gracias a ti! Akio san, por fin estamos aquí", dijo entre lágrimas Katsuta, que se convirtió en el primer piloto japonés en ganar una prueba del WRC desde que Kenjiro Shinozuka ganara el Rallye de Costa de Marfil en 1992.

Las esperanzas de victoria de Katsuta sufrieron un revés el jueves, cuando perdió más de un minuto al quedarse sin notas de ruta para la etapa inaugural debido a un fallo en el intercomunicador, una etapa que resultó ser una de las más duras por la lluvia intensa y los tramos embarrados.

En cuarta posición, Katsuta sufrió un doble pinchazo en las ruedas delanteras en la etapa 7 y se vio obligado a reducir el ritmo sin la seguridad de las ruedas de repuesto de l , cayendo a la séptima posición al final del viernes, a 1m53,3s del líder.

Takamoto Katsuta, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto: Toyota Racing

De cara al sábado, la lucha por la victoria se libraba entre el trío de Toyota formado por Oliver Solberg, Elfyn Evans y Sébastien Ogier. Solberg arrasó en la etapa inaugural del jueves con un tiempo 30 segundos más rápido que su rival más cercano, Evans, mientras que Ogier se quedó a más de un minuto a medida que la lluvia se intensificaba.

Ogier lanzó una ofensiva el viernes, cuando el vigente campeón del mundo se metió en la lucha por el título al superar a Evans y situarse segundo. La ventaja de Solberg se redujo entonces a un segundo sobre Ogier después de que el ganador de Montecarlo sufriera un pinchazo en la rueda trasera derecha en la octava etapa.

Esa ventaja aumentó a 23,6 segundos sobre Evans, ya que Ogier perdió dos minutos tras verse obligado a parar y cambiar un pinchazo en la etapa 11 del sábado. Pero el rally se decantó entonces a favor de Katsuta, ya que sus compañeros de equipo y rivales de Hyundai tuvieron problemas.

Las cuatro victorias de etapa del impresionante Sami Pajari el viernes habían aupado al finlandés al cuarto puesto de cara al sábado. Sin embargo, una explosión del neumático trasero derecho en la etapa 12 le costó cinco minutos, lo que le hizo caer en la clasificación.

Evans fue el siguiente en caer, ya que un fallo en la suspensión trasera derecha en la etapa 13, provocado por un impacto contra una roca en la etapa 12, obligó al galés a su primer abandono desde el Rally de Acrópolis de Grecia de 2024.

Hyundai había estado luchando contra problemas de sobrecalentamiento debido al barro que bloqueaba los radiadores de su flota de i20 N Rally1. Thierry Neuville y Adrien Fourmaux tuvieron que sortear con cuidado las etapas embarradas, lo que permitió a Katsuta —que fue uno de los varios pilotos que sufrieron dos pinchazos en la etapa 12— ascender al tercer puesto, por detrás de Solberg y Ogier, al final de la mañana del sábado.

El tercer puesto se transformó entonces en un sorprendente liderato para Katsuta, ya que tanto el líder del rally, Solberg, como Ogier se retiraron en el tramo de carretera de vuelta al parque de asistencia por fallos en el alternador. Solberg también tuvo un problema con el embrague del GR Yaris.

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto: Toyota Racing

Una vez en cabeza, Katsuta completó con calma las etapas restantes y se vio favorecido además por la cancelación de la etapa 16, la más dura del bucle del sábado, debido al deterioro de las condiciones de la carretera.

Con una ventaja de 1m25,5s sobre Fourmaux, de Hyundai, Katsuta adoptó un enfoque prudente el domingo. Fourmaux hizo todo lo posible por presionar a su rival, pero Katsuta mantuvo la calma para lograr una emotiva victoria.

El impresionante Pajari se recuperó de un pinchazo el sábado de para terminar tercero y sumar dos podios consecutivos, tras haber quedado tercero en Suecia el mes pasado.

Esapekka Lappi, de Hyundai, logró llevar a meta su i20 N, que sufría sobrecalentamiento, en cuarta posición, mientras que el piloto de WRC2 Robert Virves se hizo con el quinto puesto y la victoria de clase por delante de Gus Greensmith.

La lucha por los puntos del Super Sunday resultó ser muy intensa, con Solberg imponiéndose y llevándose los 10 puntos completos.

Evans sumó seis puntos del domingo para mantener su liderato en el campeonato, que se ha reducido ahora a nueve puntos sobre Solberg.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto: Toyota Racing

Neuville salvó tres puntos del Super Sunday después de verse obligado a retirarse desde la segunda posición el sábado por la tarde debido a un fallo en el eje de transmisión.

Jon Armstrong fue el único M-Sport-Ford en completar el recorrido tras un heroico esfuerzo por llevar el coche a meta en 15.ª posición en su debut en el Safari. El irlandés se vio retrasado por una serie de pinchazos y problemas de sobrecalentamiento, y tuvo que realizar una reparación de 24 minutos junto a la etapa en el eje de transmisión para permanecer en el rally el viernes.

El difícil comienzo de temporada 2026 de su compañero de equipo Josh McErlean continuó, retirándose el viernes con la carcasa de la caja de cambios agrietada tras sufrir retrasos por el sobrecalentamiento de su Puma. El coche ingirió entonces una cantidad significativa de agua el sábado, lo que obligó a M-Sport a retirarlo de nuevo para proteger el motor.